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Стало известно, сколько будет стоить окрошка на семью из четырех человек - РИА Новости, 29.05.2025
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07:52 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/okroshka-2019702109.html
Стало известно, сколько будет стоить окрошка на семью из четырех человек
Стало известно, сколько будет стоить окрошка на семью из четырех человек - РИА Новости, 29.05.2025
Стало известно, сколько будет стоить окрошка на семью из четырех человек
Летом 2025 года окрошка на семью из четырех человек в России обойдется в 537 рублей, в свою очередь еще один холодный суп - свекольник - обойдется семье россиян РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:52:00+03:00
2025-05-29T07:52:00+03:00
россия
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Летом 2025 года окрошка на семью из четырех человек в России обойдется в 537 рублей, в свою очередь еще один холодный суп - свекольник - обойдется семье россиян в 2,3 раза дешевле, 227 рублей, сообщили РИА Новости аналитики ТМ "Пиканта". "Средняя стоимость приготовления четырех порций окрошки в 2025 году в России составляет 537 рублей. Таким образом, набор продуктов на одну порцию окрошки будет стоить 134 рубля", - сообщили в компании. "Свекольник - самый бюджетный из всех холодных супов. Популярный на юге России, его также заправляют по вкусу: известны рецепты на основе кефира, кваса и воды со сметаной. Одна порция холодника на основе воды и сметаны будет стоить 57 рублей, а обед на четверых, в среднем по стране, обойдется в 227 рублей", - добавили там. Отмечается, что если есть желание приготовить гаспачо, в рецепт которого входят томаты, репчатый лук, сладкий перец, хлеб, соль и чеснок, то его стоимость составит 381 рубль.
https://ria.ru/20250511/restoran-2016296524.html
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россия, общество
Россия, Общество
Стало известно, сколько будет стоить окрошка на семью из четырех человек

Окрошка на семью из четырех человек в России обойдется в 537 рублей

© Depositphotos.com / minadezhdaОкрошка на кефире
Окрошка на кефире - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Depositphotos.com / minadezhda
Окрошка на кефире. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Летом 2025 года окрошка на семью из четырех человек в России обойдется в 537 рублей, в свою очередь еще один холодный суп - свекольник - обойдется семье россиян в 2,3 раза дешевле, 227 рублей, сообщили РИА Новости аналитики ТМ "Пиканта".
"Средняя стоимость приготовления четырех порций окрошки в 2025 году в России составляет 537 рублей. Таким образом, набор продуктов на одну порцию окрошки будет стоить 134 рубля", - сообщили в компании.
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"Свекольник - самый бюджетный из всех холодных супов. Популярный на юге России, его также заправляют по вкусу: известны рецепты на основе кефира, кваса и воды со сметаной. Одна порция холодника на основе воды и сметаны будет стоить 57 рублей, а обед на четверых, в среднем по стране, обойдется в 227 рублей", - добавили там.
Отмечается, что если есть желание приготовить гаспачо, в рецепт которого входят томаты, репчатый лук, сладкий перец, хлеб, соль и чеснок, то его стоимость составит 381 рубль.
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