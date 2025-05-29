https://ria.ru/20250529/okroshka-2019702109.html
Стало известно, сколько будет стоить окрошка на семью из четырех человек
Стало известно, сколько будет стоить окрошка на семью из четырех человек - РИА Новости, 29.05.2025
Стало известно, сколько будет стоить окрошка на семью из четырех человек
Летом 2025 года окрошка на семью из четырех человек в России обойдется в 537 рублей, в свою очередь еще один холодный суп - свекольник - обойдется семье россиян РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:52:00+03:00
2025-05-29T07:52:00+03:00
2025-05-29T07:52:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572819024_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_53f974832c39e29014f282f2af2502de.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Летом 2025 года окрошка на семью из четырех человек в России обойдется в 537 рублей, в свою очередь еще один холодный суп - свекольник - обойдется семье россиян в 2,3 раза дешевле, 227 рублей, сообщили РИА Новости аналитики ТМ "Пиканта". "Средняя стоимость приготовления четырех порций окрошки в 2025 году в России составляет 537 рублей. Таким образом, набор продуктов на одну порцию окрошки будет стоить 134 рубля", - сообщили в компании. "Свекольник - самый бюджетный из всех холодных супов. Популярный на юге России, его также заправляют по вкусу: известны рецепты на основе кефира, кваса и воды со сметаной. Одна порция холодника на основе воды и сметаны будет стоить 57 рублей, а обед на четверых, в среднем по стране, обойдется в 227 рублей", - добавили там. Отмечается, что если есть желание приготовить гаспачо, в рецепт которого входят томаты, репчатый лук, сладкий перец, хлеб, соль и чеснок, то его стоимость составит 381 рубль.
https://ria.ru/20250511/restoran-2016296524.html
https://ria.ru/20240926/ovoschi-1974736242.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572819024_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_f81821dbd0ec07973fcd6605766c38c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Стало известно, сколько будет стоить окрошка на семью из четырех человек
Окрошка на семью из четырех человек в России обойдется в 537 рублей
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Летом 2025 года окрошка на семью из четырех человек в России обойдется в 537 рублей, в свою очередь еще один холодный суп - свекольник - обойдется семье россиян в 2,3 раза дешевле, 227 рублей, сообщили РИА Новости аналитики ТМ "Пиканта".
"Средняя стоимость приготовления четырех порций окрошки в 2025 году в России
составляет 537 рублей. Таким образом, набор продуктов на одну порцию окрошки будет стоить 134 рубля", - сообщили в компании.
"Свекольник - самый бюджетный из всех холодных супов. Популярный на юге России, его также заправляют по вкусу: известны рецепты на основе кефира, кваса и воды со сметаной. Одна порция холодника на основе воды и сметаны будет стоить 57 рублей, а обед на четверых, в среднем по стране, обойдется в 227 рублей", - добавили там.
Отмечается, что если есть желание приготовить гаспачо, в рецепт которого входят томаты, репчатый лук, сладкий перец, хлеб, соль и чеснок, то его стоимость составит 381 рубль.