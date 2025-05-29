https://ria.ru/20250529/okroshka-2019702109.html

Стало известно, сколько будет стоить окрошка на семью из четырех человек

Стало известно, сколько будет стоить окрошка на семью из четырех человек - РИА Новости, 29.05.2025

Стало известно, сколько будет стоить окрошка на семью из четырех человек

Летом 2025 года окрошка на семью из четырех человек в России обойдется в 537 рублей, в свою очередь еще один холодный суп - свекольник - обойдется семье россиян РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T07:52:00+03:00

2025-05-29T07:52:00+03:00

2025-05-29T07:52:00+03:00

россия

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Летом 2025 года окрошка на семью из четырех человек в России обойдется в 537 рублей, в свою очередь еще один холодный суп - свекольник - обойдется семье россиян в 2,3 раза дешевле, 227 рублей, сообщили РИА Новости аналитики ТМ "Пиканта". "Средняя стоимость приготовления четырех порций окрошки в 2025 году в России составляет 537 рублей. Таким образом, набор продуктов на одну порцию окрошки будет стоить 134 рубля", - сообщили в компании. "Свекольник - самый бюджетный из всех холодных супов. Популярный на юге России, его также заправляют по вкусу: известны рецепты на основе кефира, кваса и воды со сметаной. Одна порция холодника на основе воды и сметаны будет стоить 57 рублей, а обед на четверых, в среднем по стране, обойдется в 227 рублей", - добавили там. Отмечается, что если есть желание приготовить гаспачо, в рецепт которого входят томаты, репчатый лук, сладкий перец, хлеб, соль и чеснок, то его стоимость составит 381 рубль.

https://ria.ru/20250511/restoran-2016296524.html

https://ria.ru/20240926/ovoschi-1974736242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество