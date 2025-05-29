Рейтинг@Mail.ru
Глава ДУМ Ростовской области рассказал о муфтии, задержанном ФСБ - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:22 29.05.2025 (обновлено: 19:31 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/muftiy-2019854673.html
Глава ДУМ Ростовской области рассказал о муфтии, задержанном ФСБ
Глава ДУМ Ростовской области рассказал о муфтии, задержанном ФСБ - РИА Новости, 29.05.2025
Глава ДУМ Ростовской области рассказал о муфтии, задержанном ФСБ
Глава Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Ростовской области (Донской мухтасибат) муфтий Наиль Кулахметов рассказал РИА... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T19:22:00+03:00
2025-05-29T19:31:00+03:00
религия
ростовская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
ислам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019848617_0:47:646:411_1920x0_80_0_0_d9ae01c25622c29efadfc877fa3dd5d2.jpg
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Ростовской области (Донской мухтасибат) муфтий Наиль Кулахметов рассказал РИА Новости, что задержанный ФСБ руководитель так называемого Главного духовного управления мусульман Ростовской области Ахмед Абусупьянов сам назвался муфтием региона и устраивал скандалы в мечетях. Ранее СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что Абусупьянов задержан сотрудниками ФСБ в Ростове-на-Дону, он подозревается в сотрудничестве с религиозной "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. "Абусупьянов появился в Ростовской области, сразу же назвался муфтием региона, а по сути он - самопровозглашенный деятель, сам себе дал регалии. Мутный товарищ. Ни с Донским мухтасибатом, ни с другими официальными исламскими организациями не сотрудничал, только скандалы устраивал, прямо настоящий радикал. Всегда был недоволен. Критиковал работу зарегистрированных духовных управлений, выражал недовольство, как Донской мухтасибат выстраивает связи с другими конфессиями, помогает нашим ребятам в СВО. Мы не удивились, что его задержали. Прихожане говорят, давно это надо было сделать", - сказал муфтий РИА Новости в четверг. По его словам, Абусупьянов предпочитал "метать критические стрелы" во время проведения намазов и проповедей. "Своего прихода и мечети у него не было, он ходил в одну из мечетей Ростова-на-Дону. Придет и давай кричать – не так молимся, не так говорим, не так хутбу (проповедь – ред.) ведем. Чуть ли не до драк доходило. Еще он подрядился "помогать" верующим по семейным вопросам, да так, что многие семьи после его "консультаций" просто распались. Верующие приходили к нам, жаловались: "Кто этот Абусупьянов? Чьих будет? Уберите его куда подальше во избежание конфликтов", - добавил Кулахметов. После задержания Абусупьянова религиозная жизнь региона станет спокойнее, считает он. "Считаные единицы из числа верующих все же прислушивались к нему. Значит, были у него сторонники. Но задержание так называемого муфтия станет отрезвляющим фактором для тех, кто идет на поводу у радикалов", - заключил Кулахметов. Абусупьянов родился в Дагестане. Экстерном окончил Северо-Кавказский исламский университет. Владеет арабским языком. Женат, воспитывает двух дочерей. Во время захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в 2024 году участвовал в переговорах с заключенными.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250523/zhitel-2018614465.html
https://ria.ru/20250210/napadenie-1998372203.html
https://ria.ru/20241001/tyumen-1975755314.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019848617_7:0:646:479_1920x0_80_0_0_f9493668cce8b0a83b9f5c0f6de18f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, ислам
Религия, Ростовская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Ислам
Глава ДУМ Ростовской области рассказал о муфтии, задержанном ФСБ

Задержанный ФСБ муфтий Ростовской области устраивал скандалы в мечетях

© Фото : ГУФСИН России по Ростовской областиЗадержанный ФСБ Ахмед Абусупьянов
Задержанный ФСБ Ахмед Абусупьянов - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : ГУФСИН России по Ростовской области
Задержанный ФСБ Ахмед Абусупьянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Ростовской области (Донской мухтасибат) муфтий Наиль Кулахметов рассказал РИА Новости, что задержанный ФСБ руководитель так называемого Главного духовного управления мусульман Ростовской области Ахмед Абусупьянов сам назвался муфтием региона и устраивал скандалы в мечетях.
Ранее СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что Абусупьянов задержан сотрудниками ФСБ в Ростове-на-Дону, он подозревается в сотрудничестве с религиозной "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*.
Следственные мероприятия по делу об убийстве религиозного деятеля из Пензенской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Жителя Ульяновской области осудили за убийство религиозного деятеля
23 мая, 11:39
"Абусупьянов появился в Ростовской области, сразу же назвался муфтием региона, а по сути он - самопровозглашенный деятель, сам себе дал регалии. Мутный товарищ. Ни с Донским мухтасибатом, ни с другими официальными исламскими организациями не сотрудничал, только скандалы устраивал, прямо настоящий радикал. Всегда был недоволен. Критиковал работу зарегистрированных духовных управлений, выражал недовольство, как Донской мухтасибат выстраивает связи с другими конфессиями, помогает нашим ребятам в СВО. Мы не удивились, что его задержали. Прихожане говорят, давно это надо было сделать", - сказал муфтий РИА Новости в четверг.
По его словам, Абусупьянов предпочитал "метать критические стрелы" во время проведения намазов и проповедей.
"Своего прихода и мечети у него не было, он ходил в одну из мечетей Ростова-на-Дону. Придет и давай кричать – не так молимся, не так говорим, не так хутбу (проповедь – ред.) ведем. Чуть ли не до драк доходило. Еще он подрядился "помогать" верующим по семейным вопросам, да так, что многие семьи после его "консультаций" просто распались. Верующие приходили к нам, жаловались: "Кто этот Абусупьянов? Чьих будет? Уберите его куда подальше во избежание конфликтов", - добавил Кулахметов.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Напавшему с ножом на главного муфтия в Таджикистане вынесли приговор
10 февраля, 11:56
После задержания Абусупьянова религиозная жизнь региона станет спокойнее, считает он.
"Считаные единицы из числа верующих все же прислушивались к нему. Значит, были у него сторонники. Но задержание так называемого муфтия станет отрезвляющим фактором для тех, кто идет на поводу у радикалов", - заключил Кулахметов.
Абусупьянов родился в Дагестане. Экстерном окончил Северо-Кавказский исламский университет. Владеет арабским языком. Женат, воспитывает двух дочерей. Во время захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в 2024 году участвовал в переговорах с заключенными.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Муфтий Тюменской области Зиннат Садыков - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Муфтий Тюменской области рассказал о нападении на него с молотком
1 октября 2024, 15:52
 
РелигияРостовская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияИслам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала