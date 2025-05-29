https://ria.ru/20250529/muftiy-2019854673.html

Глава ДУМ Ростовской области рассказал о муфтии, задержанном ФСБ

Глава ДУМ Ростовской области рассказал о муфтии, задержанном ФСБ - РИА Новости, 29.05.2025

Глава ДУМ Ростовской области рассказал о муфтии, задержанном ФСБ

Глава Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Ростовской области (Донской мухтасибат) муфтий Наиль Кулахметов рассказал РИА... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T19:22:00+03:00

2025-05-29T19:22:00+03:00

2025-05-29T19:31:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Ростовской области (Донской мухтасибат) муфтий Наиль Кулахметов рассказал РИА Новости, что задержанный ФСБ руководитель так называемого Главного духовного управления мусульман Ростовской области Ахмед Абусупьянов сам назвался муфтием региона и устраивал скандалы в мечетях. Ранее СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что Абусупьянов задержан сотрудниками ФСБ в Ростове-на-Дону, он подозревается в сотрудничестве с религиозной "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. "Абусупьянов появился в Ростовской области, сразу же назвался муфтием региона, а по сути он - самопровозглашенный деятель, сам себе дал регалии. Мутный товарищ. Ни с Донским мухтасибатом, ни с другими официальными исламскими организациями не сотрудничал, только скандалы устраивал, прямо настоящий радикал. Всегда был недоволен. Критиковал работу зарегистрированных духовных управлений, выражал недовольство, как Донской мухтасибат выстраивает связи с другими конфессиями, помогает нашим ребятам в СВО. Мы не удивились, что его задержали. Прихожане говорят, давно это надо было сделать", - сказал муфтий РИА Новости в четверг. По его словам, Абусупьянов предпочитал "метать критические стрелы" во время проведения намазов и проповедей. "Своего прихода и мечети у него не было, он ходил в одну из мечетей Ростова-на-Дону. Придет и давай кричать – не так молимся, не так говорим, не так хутбу (проповедь – ред.) ведем. Чуть ли не до драк доходило. Еще он подрядился "помогать" верующим по семейным вопросам, да так, что многие семьи после его "консультаций" просто распались. Верующие приходили к нам, жаловались: "Кто этот Абусупьянов? Чьих будет? Уберите его куда подальше во избежание конфликтов", - добавил Кулахметов. После задержания Абусупьянова религиозная жизнь региона станет спокойнее, считает он. "Считаные единицы из числа верующих все же прислушивались к нему. Значит, были у него сторонники. Но задержание так называемого муфтия станет отрезвляющим фактором для тех, кто идет на поводу у радикалов", - заключил Кулахметов. Абусупьянов родился в Дагестане. Экстерном окончил Северо-Кавказский исламский университет. Владеет арабским языком. Женат, воспитывает двух дочерей. Во время захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в 2024 году участвовал в переговорах с заключенными.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250523/zhitel-2018614465.html

https://ria.ru/20250210/napadenie-1998372203.html

https://ria.ru/20241001/tyumen-1975755314.html

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ростовская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, ислам