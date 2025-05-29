https://ria.ru/20250529/mir-2019860762.html

Мир скоро разделится на технологические зоны, заявил Яковенко

Мир скоро разделится на технологические зоны, заявил Яковенко - РИА Новости, 29.05.2025

Мир скоро разделится на технологические зоны, заявил Яковенко

Заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T20:21:00+03:00

2025-05-29T20:21:00+03:00

2025-05-29T20:21:00+03:00

технологии

россия

сеул

китай

александр яковенко

g7

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979177779_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_6484784e38d5bba112032a1e00bf6a8d.jpg

СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. Заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, выступая на международном форуме по вопросам российско-южнокорейских отношений, высказал мнение, что мир в ближайшие 10 лет разделится на технологические зоны, где партнеров будут выбирать по степени доверия, передает корреспондент РИА Новости. Форум "Меняющийся мировой порядок и новое будущее отношений между Республикой Корея и Россией" прошел в Сеуле. Форум приурочен к годовщине выпуска первого номера южнокорейского журнала Russia In&Out, посвященного российской политике, истории, экономике и культуре. Мероприятие организовано одноименным исследовательским институтом совместно с Корейско-Российским деловым советом (KRBC). Яковенко выступил на форуме по видеосвязи, первым из ключевых докладчиков. Поясняя участникам форума ситуацию с мировой архитектурой безопасности, и как ее понимают в РФ, он заявил, что очень скоро мир разделится на технологические зоны. "Это будет новое разделение мира, и оно произойдёт в ближайшие 10 лет. Если посмотреть на сектор высоких технологий — это уже происходит. Чем больше ограничений со стороны Запада, тем быстрее мир будет разделён на технологические зоны", - пояснил он. Россия, как следует из выступления, переориентируется на новых технологических партнеров, чьим технологиям может в достаточной степени доверять. "Мы теперь ориентируемся на страны, которым доверяем — в частности, на Китай. Многие страны станут выбирать технологических партнёров не по рынку, а по уровню доверия", - пояснил Яковенко, добавив, что в случае критических технологий и других важных товаров суверенное государство должно полагаться на себя. Яковенко подчеркнул, что это не уникальный путь, а общая тенденция, потому что все больше стран будет делать выбор на базе доверия, взаимоуважения, равноправия, в отличие, к примеру, от G7. "Для многих стран происходящее с Россией становится примером. Как только они видят, что происходит с нами, они думают: "Мы можем быть следующими", - пояснил он.

https://ria.ru/20250428/mishustin-2013809111.html

https://ria.ru/20250203/rossija-1996945961.html

россия

сеул

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, сеул, китай, александр яковенко, g7, в мире