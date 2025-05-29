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Мир скоро разделится на технологические зоны, заявил Яковенко - РИА Новости, 29.05.2025
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20:21 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/mir-2019860762.html
Мир скоро разделится на технологические зоны, заявил Яковенко
Мир скоро разделится на технологические зоны, заявил Яковенко - РИА Новости, 29.05.2025
Мир скоро разделится на технологические зоны, заявил Яковенко
Заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T20:21:00+03:00
2025-05-29T20:21:00+03:00
технологии
россия
сеул
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александр яковенко
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СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. Заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, выступая на международном форуме по вопросам российско-южнокорейских отношений, высказал мнение, что мир в ближайшие 10 лет разделится на технологические зоны, где партнеров будут выбирать по степени доверия, передает корреспондент РИА Новости. Форум "Меняющийся мировой порядок и новое будущее отношений между Республикой Корея и Россией" прошел в Сеуле. Форум приурочен к годовщине выпуска первого номера южнокорейского журнала Russia In&amp;Out, посвященного российской политике, истории, экономике и культуре. Мероприятие организовано одноименным исследовательским институтом совместно с Корейско-Российским деловым советом (KRBC). Яковенко выступил на форуме по видеосвязи, первым из ключевых докладчиков. Поясняя участникам форума ситуацию с мировой архитектурой безопасности, и как ее понимают в РФ, он заявил, что очень скоро мир разделится на технологические зоны. "Это будет новое разделение мира, и оно произойдёт в ближайшие 10 лет. Если посмотреть на сектор высоких технологий — это уже происходит. Чем больше ограничений со стороны Запада, тем быстрее мир будет разделён на технологические зоны", - пояснил он. Россия, как следует из выступления, переориентируется на новых технологических партнеров, чьим технологиям может в достаточной степени доверять. "Мы теперь ориентируемся на страны, которым доверяем — в частности, на Китай. Многие страны станут выбирать технологических партнёров не по рынку, а по уровню доверия", - пояснил Яковенко, добавив, что в случае критических технологий и других важных товаров суверенное государство должно полагаться на себя. Яковенко подчеркнул, что это не уникальный путь, а общая тенденция, потому что все больше стран будет делать выбор на базе доверия, взаимоуважения, равноправия, в отличие, к примеру, от G7. "Для многих стран происходящее с Россией становится примером. Как только они видят, что происходит с нами, они думают: "Мы можем быть следующими", - пояснил он.
https://ria.ru/20250428/mishustin-2013809111.html
https://ria.ru/20250203/rossija-1996945961.html
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технологии, россия, сеул, китай, александр яковенко, g7, в мире
Технологии, Россия, Сеул, Китай, Александр Яковенко, G7, В мире
Мир скоро разделится на технологические зоны, заявил Яковенко

Посол Яковенко: мир в ближайшие 10 лет разделится на технологические зоны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Яковенко. Архивное фото
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СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. Заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, выступая на международном форуме по вопросам российско-южнокорейских отношений, высказал мнение, что мир в ближайшие 10 лет разделится на технологические зоны, где партнеров будут выбирать по степени доверия, передает корреспондент РИА Новости.
Форум "Меняющийся мировой порядок и новое будущее отношений между Республикой Корея и Россией" прошел в Сеуле. Форум приурочен к годовщине выпуска первого номера южнокорейского журнала Russia In&Out, посвященного российской политике, истории, экономике и культуре. Мероприятие организовано одноименным исследовательским институтом совместно с Корейско-Российским деловым советом (KRBC).
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Яковенко выступил на форуме по видеосвязи, первым из ключевых докладчиков.
Поясняя участникам форума ситуацию с мировой архитектурой безопасности, и как ее понимают в РФ, он заявил, что очень скоро мир разделится на технологические зоны.
"Это будет новое разделение мира, и оно произойдёт в ближайшие 10 лет. Если посмотреть на сектор высоких технологий — это уже происходит. Чем больше ограничений со стороны Запада, тем быстрее мир будет разделён на технологические зоны", - пояснил он.
Россия, как следует из выступления, переориентируется на новых технологических партнеров, чьим технологиям может в достаточной степени доверять.
"Мы теперь ориентируемся на страны, которым доверяем — в частности, на Китай. Многие страны станут выбирать технологических партнёров не по рынку, а по уровню доверия", - пояснил Яковенко, добавив, что в случае критических технологий и других важных товаров суверенное государство должно полагаться на себя.
Яковенко подчеркнул, что это не уникальный путь, а общая тенденция, потому что все больше стран будет делать выбор на базе доверия, взаимоуважения, равноправия, в отличие, к примеру, от G7.
"Для многих стран происходящее с Россией становится примером. Как только они видят, что происходит с нами, они думают: "Мы можем быть следующими", - пояснил он.
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