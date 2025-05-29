https://ria.ru/20250529/mir-2019781958.html

Многополярный мир уже фактически создан, заявил Шойгу

Многополярный мир уже фактически создан, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.05.2025

Многополярный мир уже фактически создан, заявил Шойгу

Многополярный мир уже фактически создан, в нем ценна безопасность каждого государства, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:08:00+03:00

2025-05-29T15:08:00+03:00

2025-05-29T15:08:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многополярный мир уже фактически создан, в нем ценна безопасность каждого государства, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. "Естественно, основная тема - это Глобальный Юг, Восток, единая и неделимая безопасность для всех, что, предусматривает теперь уже фактически созданный, образовавшийся многополярный мир", - сказал Шойгу на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

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Ольга Фомченкова

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