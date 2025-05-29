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Многополярный мир уже фактически создан, заявил Шойгу
Многополярный мир уже фактически создан, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.05.2025
Многополярный мир уже фактически создан, заявил Шойгу
Многополярный мир уже фактически создан, в нем ценна безопасность каждого государства, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:08:00+03:00
2025-05-29T15:08:00+03:00
2025-05-29T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многополярный мир уже фактически создан, в нем ценна безопасность каждого государства, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. "Естественно, основная тема - это Глобальный Юг, Восток, единая и неделимая безопасность для всех, что, предусматривает теперь уже фактически созданный, образовавшийся многополярный мир", - сказал Шойгу на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
https://ria.ru/20250326/patrushev-2007518657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, в мире, форум по международной безопасности в москве — 2025, москва
Россия, Сергей Шойгу, В мире, Форум по международной безопасности в Москве — 2025, Москва
Многополярный мир уже фактически создан, заявил Шойгу
Шойгу: в многополярном мире ценна безопасность каждого государства