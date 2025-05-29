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Минцифры предложило ограничить использование зарубежных облачных сервисов - РИА Новости, 29.05.2025
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12:13 29.05.2025 (обновлено: 13:32 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/mintsifry-2019741045.html
Минцифры предложило ограничить использование зарубежных облачных сервисов
Минцифры предложило ограничить использование зарубежных облачных сервисов - РИА Новости, 29.05.2025
Минцифры предложило ограничить использование зарубежных облачных сервисов
Минцифры предложило ограничить использование зарубежных облачных сервисов в крупных российских корпорациях, заявил глава ведомства Максут Шадаев. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:13:00+03:00
2025-05-29T13:32:00+03:00
технологии
россия
максут шадаев
владимир путин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
экономика
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минцифры предложило ограничить использование зарубежных облачных сервисов в крупных российских корпорациях, заявил глава ведомства Максут Шадаев."Мы сейчас все видим, что ситуация непростая и ставка, и многие крупные заказчики немножко режут IT-бюджеты. В этой ситуации мы думаем про дополнительные стимулы роста спроса на отечественные решения. И в этой ситуации наш подход такой, что в крупных корпорациях можно подумать о поэтапном ограничении использования зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги", — сказал он на TAdviser SummIT 2025.По его мнению, это позволит поддержать отечественные разработки, а компаниям — получить дополнительные прибыли. При этом министерство понимает, что зарубежные решения на рынки есть, за них сложно платить, но пользователи идут на это."Де-факто это сервисы, которые, получается, мы берем из-под полы у зарубежных компаний, которые, в общем-то, прекратили свою работу. Да, безусловно (есть. — Прим. ред.) конфликт привычки пользователя. Но если компании не ведут свою деятельность, если демонстративно ушли, странно, что мы продолжаем за эти сервисы платить", — объяснил Шадаев.В понедельник на встрече с представителями деловых кругов президент Владимир Путин заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов страны, "надо душить, отвечать им взаимностью".С 2022 года в России действует закон о "приземлении". Крупные зарубежные IT-компании с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки обязаны открыть в стране филиал или представительство. Также они должны разместить на сайте электронную форму обратной связи с пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с властями.
https://ria.ru/20250301/it-reshenija-2002419449.html
https://ria.ru/20250326/shadaev-2007567579.html
https://ria.ru/20250218/youtube-2000170168.html
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технологии, россия, максут шадаев, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), экономика
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Владимир Путин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Экономика
Минцифры предложило ограничить использование зарубежных облачных сервисов

Шадаев допустил отключение российских корпораций от зарубежных облачных сервисов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Минцифры
Офис Минцифры - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минцифры предложило ограничить использование зарубежных облачных сервисов в крупных российских корпорациях, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
"Мы сейчас все видим, что ситуация непростая и ставка, и многие крупные заказчики немножко режут IT-бюджеты. В этой ситуации мы думаем про дополнительные стимулы роста спроса на отечественные решения. И в этой ситуации наш подход такой, что в крупных корпорациях можно подумать о поэтапном ограничении использования зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги", — сказал он на TAdviser SummIT 2025.
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По его мнению, это позволит поддержать отечественные разработки, а компаниям — получить дополнительные прибыли. При этом министерство понимает, что зарубежные решения на рынки есть, за них сложно платить, но пользователи идут на это.
"Де-факто это сервисы, которые, получается, мы берем из-под полы у зарубежных компаний, которые, в общем-то, прекратили свою работу. Да, безусловно (есть. — Прим. ред.) конфликт привычки пользователя. Но если компании не ведут свою деятельность, если демонстративно ушли, странно, что мы продолжаем за эти сервисы платить", — объяснил Шадаев.
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С 2022 года в России действует закон о "приземлении". Крупные зарубежные IT-компании с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки обязаны открыть в стране филиал или представительство. Также они должны разместить на сайте электронную форму обратной связи с пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с властями.
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ТехнологииРоссияМаксут ШадаевВладимир ПутинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Экономика
 
 
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