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Шойгу: встреча по безопасности в Москве развеяла миф об изоляции России
Шойгу: встреча по безопасности в Москве развеяла миф об изоляции России - РИА Новости, 29.05.2025
Шойгу: встреча по безопасности в Москве развеяла миф об изоляции России
Прошедшая в Москве международная встреча по безопасности развеяла миф об изоляции России, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:28:00+03:00
2025-05-29T14:28:00+03:00
2025-05-29T15:19:00+03:00
москва
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форум по международной безопасности в москве — 2025
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Прошедшая в Москве международная встреча по безопасности развеяла миф об изоляции России, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."В очередной раз развеян миф о нашей изоляции. Об этом уже даже и говорить не хочется: это настолько заезженная пластинка, что... слушать ее не очень приятно", - сказал Шойгу на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.Секретарь Совета безопасности подкрепил свои слова статистикой нынешней встречи: на форум приехали 126 делегаций из 105 стран и 13 международных организаций."На пленарной сессии сделано 60 докладов. Российская делегация провела более 80 двусторонних встреч", - добавил Шойгу.Следующая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в России в 2026 году, отметил секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20250522/usiliya-2018439851.html
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москва, россия, форум по международной безопасности в москве — 2025, сергей шойгу, в мире
Москва, Россия, Форум по международной безопасности в Москве — 2025, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу: встреча по безопасности в Москве развеяла миф об изоляции России
Шойгу: международный форум по безопасности в Москве развеял миф об изоляции РФ