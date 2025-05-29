https://ria.ru/20250529/mask-2019681007.html

Маск ответил на сообщение Дурова о сотрудничестве Telegram и xAI

Маск ответил на сообщение Дурова о сотрудничестве Telegram и xAI - РИА Новости, 29.05.2025

Маск ответил на сообщение Дурова о сотрудничестве Telegram и xAI

Американский предприниматель Илон Маск в ответ на заявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о сотрудничестве между мессенджером и компанией Маска... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T00:55:00+03:00

2025-05-29T00:55:00+03:00

2025-05-29T01:16:00+03:00

telegram

в мире

технологии

илон маск

павел дуров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019313165_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_78fba74ea93268dacf2e086ec9572580.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в ответ на заявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о сотрудничестве между мессенджером и компанией Маска xAI заявил на своей странице в соцсети X, что "никакого соглашения подписано не было".Дуров сообщил в среду, что Telegram и основанный Маском стартап xAI договорились о сотрудничестве на год для распространения чат-бота Grok среди пользователей мессенджера. По его словам, Telegram получит 300 миллионов долларов наличными и акционерный капитал от xAI."Никакого соглашения подписано не было", - написал Маск в ответ на соответствующую публикацию Дурова.

https://ria.ru/20250528/mask-2019465617.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

telegram, в мире, технологии, илон маск, павел дуров