https://ria.ru/20250529/mask-2019681007.html
Маск ответил на сообщение Дурова о сотрудничестве Telegram и xAI
Маск ответил на сообщение Дурова о сотрудничестве Telegram и xAI - РИА Новости, 29.05.2025
Маск ответил на сообщение Дурова о сотрудничестве Telegram и xAI
Американский предприниматель Илон Маск в ответ на заявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о сотрудничестве между мессенджером и компанией Маска... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T00:55:00+03:00
2025-05-29T00:55:00+03:00
2025-05-29T01:16:00+03:00
telegram
в мире
технологии
илон маск
павел дуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019313165_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_78fba74ea93268dacf2e086ec9572580.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в ответ на заявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о сотрудничестве между мессенджером и компанией Маска xAI заявил на своей странице в соцсети X, что "никакого соглашения подписано не было".Дуров сообщил в среду, что Telegram и основанный Маском стартап xAI договорились о сотрудничестве на год для распространения чат-бота Grok среди пользователей мессенджера. По его словам, Telegram получит 300 миллионов долларов наличными и акционерный капитал от xAI."Никакого соглашения подписано не было", - написал Маск в ответ на соответствующую публикацию Дурова.
https://ria.ru/20250528/mask-2019465617.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019313165_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5432c5700d2986f2d1b4da5a7e7408e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, в мире, технологии, илон маск, павел дуров
Telegram, В мире, Технологии, Илон Маск, Павел Дуров
Маск ответил на сообщение Дурова о сотрудничестве Telegram и xAI
Маск заявил, что соглашения о сотрудничестве Telegram и xAI подписано не было