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Маск ответил на сообщение Дурова о сотрудничестве Telegram и xAI - РИА Новости, 29.05.2025
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00:55 29.05.2025 (обновлено: 01:16 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/mask-2019681007.html
Маск ответил на сообщение Дурова о сотрудничестве Telegram и xAI
Маск ответил на сообщение Дурова о сотрудничестве Telegram и xAI - РИА Новости, 29.05.2025
Маск ответил на сообщение Дурова о сотрудничестве Telegram и xAI
Американский предприниматель Илон Маск в ответ на заявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о сотрудничестве между мессенджером и компанией Маска... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T00:55:00+03:00
2025-05-29T01:16:00+03:00
telegram
в мире
технологии
илон маск
павел дуров
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в ответ на заявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о сотрудничестве между мессенджером и компанией Маска xAI заявил на своей странице в соцсети X, что "никакого соглашения подписано не было".Дуров сообщил в среду, что Telegram и основанный Маском стартап xAI договорились о сотрудничестве на год для распространения чат-бота Grok среди пользователей мессенджера. По его словам, Telegram получит 300 миллионов долларов наличными и акционерный капитал от xAI."Никакого соглашения подписано не было", - написал Маск в ответ на соответствующую публикацию Дурова.
https://ria.ru/20250528/mask-2019465617.html
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telegram, в мире, технологии, илон маск, павел дуров
Telegram, В мире, Технологии, Илон Маск, Павел Дуров
Маск ответил на сообщение Дурова о сотрудничестве Telegram и xAI

Маск заявил, что соглашения о сотрудничестве Telegram и xAI подписано не было

© Getty Images / NurPhotoИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Getty Images / NurPhoto
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в ответ на заявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о сотрудничестве между мессенджером и компанией Маска xAI заявил на своей странице в соцсети X, что "никакого соглашения подписано не было".
Дуров сообщил в среду, что Telegram и основанный Маском стартап xAI договорились о сотрудничестве на год для распространения чат-бота Grok среди пользователей мессенджера. По его словам, Telegram получит 300 миллионов долларов наличными и акционерный капитал от xAI.
"Никакого соглашения подписано не было", - написал Маск в ответ на соответствующую публикацию Дурова.
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TelegramВ миреТехнологииИлон МаскПавел Дуров
 
 
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