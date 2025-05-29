https://ria.ru/20250529/kovitidi--2019765941.html

В Совфеде предупредили о жесткой реакции России на применение ракет Taurus

В Совфеде предупредили о жесткой реакции России на применение ракет Taurus - РИА Новости, 29.05.2025

В Совфеде предупредили о жесткой реакции России на применение ракет Taurus

Россия жестко отреагирует в случае применения Украиной немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:53:00+03:00

2025-05-29T13:53:00+03:00

2025-05-29T13:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

германия

россия

ольга ковитиди

фридрих мерц

владимир зеленский

совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Россия жестко отреагирует в случае применения Украиной немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF заявил, что поставки ракет Taurus Украине находятся "в области возможного", однако потребуют длительного обучения украинских военнослужащих. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Киев и Берлин "работают" над вопросом поставок Taurus Украине, при этом он отказался раскрыть детали, объяснив это тем, что он обещал это Мерцу и "держит слово". "Россия жестко отреагирует на применение Украиной немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus. Пока Россия готовится к мирным переговорам, подготавливая мирный меморандум о прекращении огня, Украина с помощью дальнобойных ракет, поставляемых Германией, Францией и Британией, готовится наносить удары вглубь территории России", - сказала Ковитиди. По ее словам, ответственность за эскалацию конфликта на Украине ляжет на канцлера Германии Фридриха Мерца и всех тех, кто вооружает Украину. "Поведение таких стран как Британия, Франция и Германия, вооружающих Украину, не способствует переговорам. Мировая общественность должна знать также и о недопустимом поведении Украины", - подчеркнула Ковитиди.

https://ria.ru/20250529/merts-2019764792.html

https://ria.ru/20250529/ukraina-2019760011.html

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украина, германия, россия, ольга ковитиди, фридрих мерц, владимир зеленский, совет федерации рф, в мире