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В Совфеде предупредили о жесткой реакции России на применение ракет Taurus - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/kovitidi--2019765941.html
В Совфеде предупредили о жесткой реакции России на применение ракет Taurus
В Совфеде предупредили о жесткой реакции России на применение ракет Taurus - РИА Новости, 29.05.2025
В Совфеде предупредили о жесткой реакции России на применение ракет Taurus
Россия жестко отреагирует в случае применения Украиной немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:53:00+03:00
2025-05-29T13:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
германия
россия
ольга ковитиди
фридрих мерц
владимир зеленский
совет федерации рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Россия жестко отреагирует в случае применения Украиной немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF заявил, что поставки ракет Taurus Украине находятся "в области возможного", однако потребуют длительного обучения украинских военнослужащих. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Киев и Берлин "работают" над вопросом поставок Taurus Украине, при этом он отказался раскрыть детали, объяснив это тем, что он обещал это Мерцу и "держит слово". "Россия жестко отреагирует на применение Украиной немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus. Пока Россия готовится к мирным переговорам, подготавливая мирный меморандум о прекращении огня, Украина с помощью дальнобойных ракет, поставляемых Германией, Францией и Британией, готовится наносить удары вглубь территории России", - сказала Ковитиди. По ее словам, ответственность за эскалацию конфликта на Украине ляжет на канцлера Германии Фридриха Мерца и всех тех, кто вооружает Украину. "Поведение таких стран как Британия, Франция и Германия, вооружающих Украину, не способствует переговорам. Мировая общественность должна знать также и о недопустимом поведении Украины", - подчеркнула Ковитиди.
https://ria.ru/20250529/merts-2019764792.html
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украина, германия, россия, ольга ковитиди, фридрих мерц, владимир зеленский, совет федерации рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Россия, Ольга Ковитиди, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ, В мире
В Совфеде предупредили о жесткой реакции России на применение ракет Taurus

Член комитета СФ Ковитиди предупредила о жесткой реакции РФ на применение Taurus

© Getty Images / picture alliance/Karl-Josef HildenbrandКрылатая ракета Taurus
Крылатая ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Getty Images / picture alliance/Karl-Josef Hildenbrand
Крылатая ракета Taurus. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Россия жестко отреагирует в случае применения Украиной немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF заявил, что поставки ракет Taurus Украине находятся "в области возможного", однако потребуют длительного обучения украинских военнослужащих. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Киев и Берлин "работают" над вопросом поставок Taurus Украине, при этом он отказался раскрыть детали, объяснив это тем, что он обещал это Мерцу и "держит слово".
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
"А кто платит?" Решение Мерца по Украине разозлило немцев
Вчера, 13:47
"Россия жестко отреагирует на применение Украиной немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus. Пока Россия готовится к мирным переговорам, подготавливая мирный меморандум о прекращении огня, Украина с помощью дальнобойных ракет, поставляемых Германией, Францией и Британией, готовится наносить удары вглубь территории России", - сказала Ковитиди.
По ее словам, ответственность за эскалацию конфликта на Украине ляжет на канцлера Германии Фридриха Мерца и всех тех, кто вооружает Украину.
"Поведение таких стран как Британия, Франция и Германия, вооружающих Украину, не способствует переговорам. Мировая общественность должна знать также и о недопустимом поведении Украины", - подчеркнула Ковитиди.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
"Вынудят ударить". На Западе пришли в ужас от планов Мерца по Украине
Вчера, 13:28
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияРоссияОльга КовитидиФридрих МерцВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФВ мире
 
 
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