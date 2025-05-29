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Ситуация на Корейском полуострове усложняется, заявил Лавров - РИА Новости, 29.05.2025
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14:28 29.05.2025 (обновлено: 14:38 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/koreya-2019773716.html
Ситуация на Корейском полуострове усложняется, заявил Лавров
Ситуация на Корейском полуострове усложняется, заявил Лавров - РИА Новости, 29.05.2025
Ситуация на Корейском полуострове усложняется, заявил Лавров
Вашингтон усиливает ядерный компонент военного сотрудничества с Республикой Корея и Японией, а ситуация на Корейском полуострове продолжает осложняться, заявил... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:28:00+03:00
2025-05-29T14:38:00+03:00
в мире
корейский полуостров
сша
сеул
кндр (северная корея)
сергей лавров
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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Вашингтон усиливает ядерный компонент военного сотрудничества с Республикой Корея и Японией, а ситуация на Корейском полуострове продолжает осложняться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."США усиливают ядерный компонент военного сотрудничества и с Сеулом, и с Токио, которые пытаются подтянуть к этому процессу. Под все возрастающим давлением Запада находится КНДР. В результате и без того непростая ситуация в сфере безопасности на Корейском полуострове и в целом на востоке Евразийского континента продолжает осложняться", - сказал Лавров, выступая на пленарном заседании международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии.
https://ria.ru/20250417/kndr-2011728736.html
корейский полуостров
сша
сеул
кндр (северная корея)
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в мире, корейский полуостров, сша, сеул, кндр (северная корея), сергей лавров
В мире, Корейский полуостров, США, Сеул, КНДР (Северная Корея), Сергей Лавров
Ситуация на Корейском полуострове усложняется, заявил Лавров

Лавров: США усиливают ядерный компонент военного сотрудничества с Сеулом и Токио

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Вашингтон усиливает ядерный компонент военного сотрудничества с Республикой Корея и Японией, а ситуация на Корейском полуострове продолжает осложняться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"США усиливают ядерный компонент военного сотрудничества и с Сеулом, и с Токио, которые пытаются подтянуть к этому процессу. Под все возрастающим давлением Запада находится КНДР. В результате и без того непростая ситуация в сфере безопасности на Корейском полуострове и в целом на востоке Евразийского континента продолжает осложняться", - сказал Лавров, выступая на пленарном заседании международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии.
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