https://ria.ru/20250529/koreya-2019773716.html

Ситуация на Корейском полуострове усложняется, заявил Лавров

Ситуация на Корейском полуострове усложняется, заявил Лавров - РИА Новости, 29.05.2025

Ситуация на Корейском полуострове усложняется, заявил Лавров

Вашингтон усиливает ядерный компонент военного сотрудничества с Республикой Корея и Японией, а ситуация на Корейском полуострове продолжает осложняться, заявил... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:28:00+03:00

2025-05-29T14:28:00+03:00

2025-05-29T14:38:00+03:00

в мире

корейский полуостров

сша

сеул

кндр (северная корея)

сергей лавров

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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Вашингтон усиливает ядерный компонент военного сотрудничества с Республикой Корея и Японией, а ситуация на Корейском полуострове продолжает осложняться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."США усиливают ядерный компонент военного сотрудничества и с Сеулом, и с Токио, которые пытаются подтянуть к этому процессу. Под все возрастающим давлением Запада находится КНДР. В результате и без того непростая ситуация в сфере безопасности на Корейском полуострове и в целом на востоке Евразийского континента продолжает осложняться", - сказал Лавров, выступая на пленарном заседании международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии.

https://ria.ru/20250417/kndr-2011728736.html

корейский полуостров

сша

сеул

кндр (северная корея)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, корейский полуостров, сша, сеул, кндр (северная корея), сергей лавров