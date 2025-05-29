https://ria.ru/20250529/koreya-2019738894.html

Граждане Южной Кореи активно голосуют на досрочных выборах президента

Граждане Южной Кореи активно голосуют на досрочных выборах президента - РИА Новости, 29.05.2025

Граждане Южной Кореи активно голосуют на досрочных выборах президента

Граждане Южной Кореи активно голосуют с первого же дня досрочного голосования на выборах президента Республики Корея, уже регистрируются рекорды явки, к... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T11:59:00+03:00

2025-05-29T11:59:00+03:00

2025-05-29T11:59:00+03:00

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СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. Граждане Южной Кореи активно голосуют с первого же дня досрочного голосования на выборах президента Республики Корея, уже регистрируются рекорды явки, к избирательным участкам стоят очереди, передает корреспондент РИА Новости. Досрочное голосование на досрочных выборах 21-го президента Республики Корея началось 29 мая в 6.00 (0.00 мск) одновременно на 3 568 избирательных участках по всей стране. По данным Центральной избирательной комиссии, на 13.00 (7.00 мск) в первый день досрочного голосования явка составила 10,51%, что является самым высоким показателем за аналогичный период всех национальных выборов, в которых применялось досрочное голосование. Для сравнения, на 20-х президентских выборах явка в это же время в первый день составляла 8,75%, а на 22-х парламентских выборах 2024 года - 8%. Как сообщает корреспондент РИА Новости, в первый день досрочного голосования избиратели, жители района и сотрудники близлежащих компаний активно пошли на избирательные участки. Особенный наплыв граждан наблюдался в обеденный перерыв с 12.00 (6.00 мск). Работники компаний с охотой используют досрочное голосование, когда можно прийти на любой участок, чтобы проголосовать возле места работы, а не по прописке. Так, около избирательного участка в Центре местного самоуправления Согон-дон в центральной части Сеула выстроились очереди, которые доходили до соседних переулков. Также с началом досрочного голосования 29 мая началась и волна публикаций "фото-доказательств" избирателей, которые подтверждают участие в выборах, загружая фотографии в социальные сети. Кто-то использует уже ставшую классикой традицию - ставить избирательную печать на тыльной стороне руки и публиковать такое фото. В этом году также появился новый тренд: граждане готовят отдельные листы бумаги, ставят на них избирательную печать и делятся фото. Кто-то добавляет на такой лист изображения милых мульт-персонажей, любимых знаменитостей, логотипы и маскоты бейсбольных команд. Основной день голосования назначен на 3 июня. По результатам последнего перед выборами соцопроса, Ли Чжэ Мён от Объединенной демократической партии получал 45% поддержки, а кандидат от партии "Гражданская сила" Ким Мун Су - 36%, кандидат от Партии реформ Ли Чжун Сок - 10%, а Квон Ён Гук от Демократической рабочей партии - 1%. Всего на выборах зарегистрировано восемь кандидатов.

https://ria.ru/20250526/koreya-2019039964.html

https://ria.ru/20250526/koreya-2019032097.html

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южная корея, сеул, в мире