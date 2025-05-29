https://ria.ru/20250529/koreja-2019680393.html

В Южной Корее стартует досрочное голосование на выборах президента

В Южной Корее стартует досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 29.05.2025

В Южной Корее стартует досрочное голосование на выборах президента

Досрочное голосование на выборах президента пройдет в Южной Корее 29-30 мая, на нем собираются отдать свои голоса за кандидатов 37,4% избирателей, из решивших... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T00:42:00+03:00

2025-05-29T00:42:00+03:00

2025-05-29T09:50:00+03:00

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СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента пройдет в Южной Корее 29-30 мая, на нем собираются отдать свои голоса за кандидатов 37,4% избирателей, из решивших проголосовать на выборах. Участки будут открыты с 6.00 до 18.00 (0.00-12.00 мск) в установленных по всей стране участках досрочного голосования. При этом граждане могут выбрать любой удобный участок. Основная дата досрочных выборов президента в Южной Корее официально назначена на 3 июня, этот день временно объявят выходным. Основное голосование возможно только на закрепленном за гражданином избирательном участке с 6.00 до 20.00. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, выборы в Республике Корея были назначены после объявления 4 апреля окончательного импичмента предыдущему президенту Юн Сок Ёлю в связи с введением военного положения в стране 3-4 декабря прошлого года. Ожидаемая явка Центральная избирательная комиссия Южной Кореи сообщила 28 мая, что по заказу ведомства исследовательский институт Gallup Korea провел 24-25 мая опрос среди 1512 избирателей в возрасте от 18 лет и старше. Допустимая погрешность составила ±2,5 процентных пункта при доверительном уровне 95%. Согласно результатам опроса, доля граждан, заявивших, что "обязательно проголосуют" на выборах, составила 86,8%, что сопоставимо с данными, зафиксированными перед выборами президента три года назад. Среди тех, кто намерен участвовать в выборах, 37,4% сообщили, что воспользуются возможностью досрочного голосования. Главными причинами назывались удобство процедуры (33,1%), желание освободить день выборов для других дел (26,4%), невозможность проголосовать в основной день из-за работы или командировки (14,2%). При этом, по данным опроса, 83,7% респондентов сообщили, что уже определились с выбором кандидата, тогда как 16,0% пока не приняли окончательное решение. Основными факторами, влияющими на выбор кандидата, стали: его способности и опыт (31,8%), предвыборная программа и политика (26,9%), моральные качества (24,9%), партийная принадлежность (7,9%). Фаворит гонки Последний опрос общественного мнения о популярности кандидатов, обнародованный до наступления запрета по закону о выборах на публикацию такой информации перед выборами, был проведен Корейским исследовательским институтом по заказу телеканала KBS и опубликован вечером 27 мая в 22.00 (16.00 мск) - сразу после последних теледебатов кандидатов. Опрос проводился в течение трех дней - с 25 по 27 мая - среди 1000 совершеннолетних граждан. Погрешность составила ±3,1 процентных пункта при доверительном уровне 95%. По его результатам, Ли Чжэ Мён от Объединенной демократической партии получал 45% поддержки, а кандидат от партии "Гражданская сила" Ким Мун Су - 36%, кандидат от Партии реформ Ли Чжун Сок - 10%, а Квон Ён Гук от Демократической рабочей партии - 1%.

https://ria.ru/20250526/koreya-2019039964.html

https://ria.ru/20250417/koreya-2011847448.html

https://ria.ru/20250408/yuzhnaya-koreya-2009935744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, юн сок ель