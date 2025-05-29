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Организаторам концерта Киркорова в Петербурге грозит штраф - РИА Новости, 29.05.2025
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17:46 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/kirkorov-2019837597.html
Организаторам концерта Киркорова в Петербурге грозит штраф
Организаторам концерта Киркорова в Петербурге грозит штраф - РИА Новости, 29.05.2025
Организаторам концерта Киркорова в Петербурге грозит штраф
Организаторам концерта Филиппа Киркорова и владельцам большого концертного зала (БКЗ) "Октябрьский", где выступал певец, может грозить штраф до 800 тысяч... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:46:00+03:00
2025-05-29T17:46:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
филипп киркоров
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Организаторам концерта Филиппа Киркорова и владельцам большого концертного зала (БКЗ) "Октябрьский", где выступал певец, может грозить штраф до 800 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Посетительница концерта Киркорова, проходившего в апреле в петербургском БКЗ "Октябрьский", рассказывала РИА Новости, что во время выступления артиста вспыхнула пиротехника. Представитель артиста Екатерина Успенская заявляла агентству, что концерт после инцидента не останавливали, но потребовалась смена костюма. Успенская 23 мая сообщила РИА Новости, что Киркоров проходит лечение из-за осложнений после ожога, который он получил на том концерте. Как отметил Хаминский, если будет установлено, что возгорание пиротехники на концерте Киркорова произошло из-за нарушения обязательных требований к пожарной безопасности, то к административной ответственности могут привлечь как организаторов мероприятия, так и владельцев площадки. "Штраф за такое правонарушение может достигать для юридических лиц 400 тысяч рублей. При этом, если нарушение требований пожарной безопасности повлекло причинение даже легкого вреда здоровью человека, штраф уже составит от 700 тысяч до 800 тысяч рублей", - рассказал юрист. Хаминский обратил внимание, что нет специального закона, который регулирует использование пиротехники в России. Тем не менее, есть обязательные требования, которые установлены правилами противопожарного режима в РФ. "С 2021 года в помещениях разрешено запускать продукцию не выше 2-го класса, радиус зоны опасности которой не должен быть более 5 метров. Такое использование пиротехники допустимо при организации мероприятий, на которых применяют специальные сценические, огненные эффекты и профессиональные пиротехнические изделия", - объяснил юрист.
https://ria.ru/20250528/kirkorov-2019529291.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, филипп киркоров
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Филипп Киркоров
Организаторам концерта Киркорова в Петербурге грозит штраф

Организаторам концерта Киркорова в Петербурге грозит штраф до 800 тысяч рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Организаторам концерта Филиппа Киркорова и владельцам большого концертного зала (БКЗ) "Октябрьский", где выступал певец, может грозить штраф до 800 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Посетительница концерта Киркорова, проходившего в апреле в петербургском БКЗ "Октябрьский", рассказывала РИА Новости, что во время выступления артиста вспыхнула пиротехника. Представитель артиста Екатерина Успенская заявляла агентству, что концерт после инцидента не останавливали, но потребовалась смена костюма. Успенская 23 мая сообщила РИА Новости, что Киркоров проходит лечение из-за осложнений после ожога, который он получил на том концерте.
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Как отметил Хаминский, если будет установлено, что возгорание пиротехники на концерте Киркорова произошло из-за нарушения обязательных требований к пожарной безопасности, то к административной ответственности могут привлечь как организаторов мероприятия, так и владельцев площадки.
"Штраф за такое правонарушение может достигать для юридических лиц 400 тысяч рублей. При этом, если нарушение требований пожарной безопасности повлекло причинение даже легкого вреда здоровью человека, штраф уже составит от 700 тысяч до 800 тысяч рублей", - рассказал юрист.
Хаминский обратил внимание, что нет специального закона, который регулирует использование пиротехники в России. Тем не менее, есть обязательные требования, которые установлены правилами противопожарного режима в РФ.
"С 2021 года в помещениях разрешено запускать продукцию не выше 2-го класса, радиус зоны опасности которой не должен быть более 5 метров. Такое использование пиротехники допустимо при организации мероприятий, на которых применяют специальные сценические, огненные эффекты и профессиональные пиротехнические изделия", - объяснил юрист.
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