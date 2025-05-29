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В Европарламенте поддержали заявление Мерца о ракетах для ударов по России - РИА Новости, 29.05.2025
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14:06 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/kiev-2019768101.html
В Европарламенте поддержали заявление Мерца о ракетах для ударов по России
В Европарламенте поддержали заявление Мерца о ракетах для ударов по России - РИА Новости, 29.05.2025
В Европарламенте поддержали заявление Мерца о ракетах для ударов по России
Председатель Европейского парламента Роберта Метсола поддержала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о использовании Киевом дальнобойных ракет для ударов по... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:06:00+03:00
2025-05-29T14:06:00+03:00
в мире
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РИМ, 29 мая - РИА Новости. Председатель Европейского парламента Роберта Метсола поддержала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о использовании Киевом дальнобойных ракет для ударов по территории России и призвала позволить Украине самостоятельно производить западные вооружения по лицензии. "Я считаю, что заявления канцлера Мерца очень сильные. Мы ждали много лет, чтобы получить такие сильные заявления от Германии. Мы ждали слишком долго, чтобы выдать украинцам лицензии на производство оружия", - заявила она в интервью итальянской газете Stampa. По словам Метсолы, о выдаче лицензий европейцев ранее просил Владимир Зеленский. Глава Европарламента назвала ключевой встречу лидеров НАТО в Гааге в конце июня, где, по ее словам, они "должны будут указать, какое оружие у них есть в наличии и какое они могут отправить на Украину". В понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250529/ukraina-2019760011.html
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в мире, россия, украина, киев, роберта метсола, фридрих мерц, владимир зеленский, нато, европарламент
В мире, Россия, Украина, Киев, Роберта Метсола, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, НАТО, Европарламент
В Европарламенте поддержали заявление Мерца о ракетах для ударов по России

Метсола призвала позволить Киеву производить западное вооружение по лицензии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 29 мая - РИА Новости. Председатель Европейского парламента Роберта Метсола поддержала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о использовании Киевом дальнобойных ракет для ударов по территории России и призвала позволить Украине самостоятельно производить западные вооружения по лицензии.
"Я считаю, что заявления канцлера Мерца очень сильные. Мы ждали много лет, чтобы получить такие сильные заявления от Германии. Мы ждали слишком долго, чтобы выдать украинцам лицензии на производство оружия", - заявила она в интервью итальянской газете Stampa. По словам Метсолы, о выдаче лицензий европейцев ранее просил Владимир Зеленский.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
"Вынудят ударить". На Западе пришли в ужас от планов Мерца по Украине
Вчера, 13:28
Глава Европарламента назвала ключевой встречу лидеров НАТО в Гааге в конце июня, где, по ее словам, они "должны будут указать, какое оружие у них есть в наличии и какое они могут отправить на Украину".
В понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
"А кто платит?" Решение Мерца по Украине разозлило немцев
Вчера, 13:47
 
В миреРоссияУкраинаКиевРоберта МетсолаФридрих МерцВладимир ЗеленскийНАТОЕвропарламент
 
 
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