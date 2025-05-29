Власти Ставрополя помогут семье погибшего после взрыва Гурциева
Мэр Ставрополя Ульянченко пообещал помочь семье погибшего после взрыва Гурциева
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Власти Ставрополя окажут всю необходимую помощь семье погибшего после взрыва участника программы "Время героев" Заура Гурциева, занимавшего пост первого заместителя главы города, сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко в Telegram-канале.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Утром в четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что одним из погибших оказался участник программы "Время героев" Гурциев, занимавший пост замглавы Ставрополя с середины сентября 2024 года.
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"Погиб мой первый заместитель, ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким героя. Конечно, в мире нет таких слов, которые бы сегодня могли утешить родственников нашего коллеги и товарища. Мы скорбим всем коллективом. Мы окажем всю необходимую помощь семье. А Заур Александрович навсегда останется в наших сердцах. Светлая память!", - написал Ульянченко.
Гурциев родился во Владикавказе 29 июня 1990 года, но детство провел в Ставрополе. В 2012 году окончил Военную академию связи имени маршала Буденного в Санкт-Петербурге по специальности "Радиосвязь, радиовещание и телевидение", получив квалификацию "инженер". С 2007 года служил в Вооруженных силах РФ. Возглавлял Центр боевого управления авиацией. Награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью Суворова, медалью Жукова.