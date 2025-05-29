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Власти Ставрополя помогут семье погибшего после взрыва Гурциева - РИА Новости, 29.05.2025
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10:35 29.05.2025 (обновлено: 10:59 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019722983.html
Власти Ставрополя помогут семье погибшего после взрыва Гурциева
Власти Ставрополя помогут семье погибшего после взрыва Гурциева - РИА Новости, 29.05.2025
Власти Ставрополя помогут семье погибшего после взрыва Гурциева
Власти Ставрополя окажут всю необходимую помощь семье погибшего после взрыва участника программы "Время героев" Заура Гурциева, занимавшего пост первого... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T10:35:00+03:00
2025-05-29T10:59:00+03:00
ставрополь
происшествия
заур гурциев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Власти Ставрополя окажут всю необходимую помощь семье погибшего после взрыва участника программы "Время героев" Заура Гурциева, занимавшего пост первого заместителя главы города, сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко в Telegram-канале.Ранее источник РИА Новости сообщил, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Утром в четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что одним из погибших оказался участник программы "Время героев" Гурциев, занимавший пост замглавы Ставрополя с середины сентября 2024 года."Погиб мой первый заместитель, ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким героя. Конечно, в мире нет таких слов, которые бы сегодня могли утешить родственников нашего коллеги и товарища. Мы скорбим всем коллективом. Мы окажем всю необходимую помощь семье. А Заур Александрович навсегда останется в наших сердцах. Светлая память!", - написал Ульянченко.Гурциев родился во Владикавказе 29 июня 1990 года, но детство провел в Ставрополе. В 2012 году окончил Военную академию связи имени маршала Буденного в Санкт-Петербурге по специальности "Радиосвязь, радиовещание и телевидение", получив квалификацию "инженер". С 2007 года служил в Вооруженных силах РФ. Возглавлял Центр боевого управления авиацией. Награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью Суворова, медалью Жукова.
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ставрополь, происшествия, заур гурциев
Ставрополь, Происшествия, Заур Гурциев
Власти Ставрополя помогут семье погибшего после взрыва Гурциева

Мэр Ставрополя Ульянченко пообещал помочь семье погибшего после взрыва Гурциева

© СУ СК России по Ставропольскому краю/TelegramСледователи СКР на месте происшествия в Ставрополе
Следователи СКР на месте происшествия в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© СУ СК России по Ставропольскому краю/Telegram
Следователи СКР на месте происшествия в Ставрополе
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Власти Ставрополя окажут всю необходимую помощь семье погибшего после взрыва участника программы "Время героев" Заура Гурциева, занимавшего пост первого заместителя главы города, сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко в Telegram-канале.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Утром в четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что одним из погибших оказался участник программы "Время героев" Гурциев, занимавший пост замглавы Ставрополя с середины сентября 2024 года.
«
"Погиб мой первый заместитель, ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким героя. Конечно, в мире нет таких слов, которые бы сегодня могли утешить родственников нашего коллеги и товарища. Мы скорбим всем коллективом. Мы окажем всю необходимую помощь семье. А Заур Александрович навсегда останется в наших сердцах. Светлая память!", - написал Ульянченко.
Гурциев родился во Владикавказе 29 июня 1990 года, но детство провел в Ставрополе. В 2012 году окончил Военную академию связи имени маршала Буденного в Санкт-Петербурге по специальности "Радиосвязь, радиовещание и телевидение", получив квалификацию "инженер". С 2007 года служил в Вооруженных силах РФ. Возглавлял Центр боевого управления авиацией. Награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью Суворова, медалью Жукова.
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/TelegramЗаур Гурциев
Заур Гурциев - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram
Заур Гурциев
 
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