https://ria.ru/20250529/gurtsiev--2019723239.html
Погибший ветеран СВО проработал вице-мэром Ставрополя восемь месяцев
Погибший ветеран СВО проработал вице-мэром Ставрополя восемь месяцев - РИА Новости, 29.05.2025
Погибший ветеран СВО проработал вице-мэром Ставрополя восемь месяцев
Погибший во время взрыва в Ставрополе ветеран СВО, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев с середины сентября 2024 года занимал пост первого заместителя РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T10:37:00+03:00
2025-05-29T10:37:00+03:00
2025-05-29T10:38:00+03:00
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ставрополь
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Погибший во время взрыва в Ставрополе ветеран СВО, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев с середины сентября 2024 года занимал пост первого заместителя главы города, следует из ранее опубликованных данных программы. Ранее источник РИА Новости сообщил, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Утром в четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что одним из погибших оказался участник программы "Время Героев" Гурциев. Пресс-служба программы "Время Героев" 23 сентября прошлого года информировала, что Гурциев занял пост первого заместителя главы Ставрополя. Сам Гурциев тогда сообщал, что программа дала ему необходимый багаж знаний для перевода на государственную гражданскую службу. Гурциев родился во Владикавказе 29 июня 1990 года, но детство провел в Ставрополе. В 2012 году окончил Военную академию связи имени маршала Буденного в Санкт-Петербурге по специальности "Радиосвязь, радиовещание и телевидение", получив квалификацию "инженер". С 2007 года служил в Вооруженных силах РФ. Возглавлял Центр боевого управления авиацией. Награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью Суворова, медалью Жукова.
https://ria.ru/20241011/primore-1977511010.html
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Погибший ветеран СВО проработал вице-мэром Ставрополя восемь месяцев
Погибший ветеран СВО Гурциев проработал вице-мэром Ставрополя восемь месяцев