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Гросси посетит Россию и Украину - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:50 29.05.2025 (обновлено: 16:00 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/grossi-2019795991.html
Гросси посетит Россию и Украину
Гросси посетит Россию и Украину - РИА Новости, 29.05.2025
Гросси посетит Россию и Украину
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев и Россию для обсуждения ядерной безопасности во время конфликта, говорится в заявлении... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:50:00+03:00
2025-05-29T16:00:00+03:00
россия
украина
магатэ
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
в мире
запорожская аэс
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ВЕНА, 29 мая - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев и Россию для обсуждения ядерной безопасности во время конфликта, говорится в заявлении Агентства.Отмечается, что гендиректор МАГАТЭ "на следующей неделе посетит Киев и Россию в рамках своих регулярных контактов с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности во время конфликта".Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что очередной раунд консультаций с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС пройдет ориентировочно в начале июня в России. Дипломат уточнял, что в составе российской межведомственной делегации, как обычно, примут участие высокопоставленные представители Минобороны РФ, Росгвардии, ГК "Росатом", "Ростехнадзора" и МИД РФ.По словам постпреда, помимо ситуации на Запорожской АЭС в ходе встречи могут быть затронуты и другие вопросы из повестки дня Совета управляющих МАГАТЭ, представляющие взаимный интерес для России и секретариата Агентства.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Прошлый раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ состоялся 7 февраля в Москве.
https://ria.ru/20250525/zaes-2018986330.html
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россия, украина, магатэ, рафаэль гросси, в мире, запорожская аэс
Россия, Украина, МАГАТЭ, Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, В мире, Запорожская АЭС
Гросси посетит Россию и Украину

Гросси на следующей неделе обсудит в России и на Украине ядерную безопасность

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 29 мая - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев и Россию для обсуждения ядерной безопасности во время конфликта, говорится в заявлении Агентства.
Отмечается, что гендиректор МАГАТЭ "на следующей неделе посетит Киев и Россию в рамках своих регулярных контактов с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности во время конфликта".
Автомобили делегации Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ
25 мая, 16:37
Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что очередной раунд консультаций с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС пройдет ориентировочно в начале июня в России. Дипломат уточнял, что в составе российской межведомственной делегации, как обычно, примут участие высокопоставленные представители Минобороны РФ, Росгвардии, ГК "Росатом", "Ростехнадзора" и МИД РФ.
По словам постпреда, помимо ситуации на Запорожской АЭС в ходе встречи могут быть затронуты и другие вопросы из повестки дня Совета управляющих МАГАТЭ, представляющие взаимный интерес для России и секретариата Агентства.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Прошлый раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ состоялся 7 февраля в Москве.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
На ЗАЭС сообщили об артобстреле станции в день ротации инспекторов МАГАТЭ
25 мая, 14:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМАГАТЭРафаэль ГроссиВ миреЗапорожская АЭС
 
 
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