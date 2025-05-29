https://ria.ru/20250529/evroparlament-2019693901.html
Депутата ЕП могут исключить из фракции за визит в Россию
Депутата ЕП могут исключить из фракции за визит в Россию - РИА Новости, 29.05.2025
Депутата ЕП могут исключить из фракции за визит в Россию
Депутат Европарламента Фернан Картайзер в интервью РИА Новости предположил, что за визит в Россию его могут исключить из фракции "Европейских консерваторов и... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T05:50:00+03:00
2025-05-29T05:50:00+03:00
2025-05-29T05:50:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Депутат Европарламента Фернан Картайзер в интервью РИА Новости предположил, что за визит в Россию его могут исключить из фракции "Европейских консерваторов и реформистов". "Да, думаю, на следующей неделе меня исключат", - сказал Картайзер, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что счел ультиматум со стороны своих коллег ошибкой, так как сейчас важно использовать все шансы на диалог. По его мнению, такие действия лишь подают сигнал, что Европа отказывается от переговоров. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким. Ранее в мае сопреседатель фракции в Европарламенте (ЕП) "Европейская группа консерваторов и реформистов" (ECR Group) Патрик Яки пригрозил выступить с предложением исключить из нее депутата от Люксембурга Фернана Картхайзера, если тот совершит визит в Россию.
https://ria.ru/20250528/deputat-2019619897.html
https://ria.ru/20250528/uchastniki-2019629816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, люксембург (округ), европа, александр грушко, григорий карасин, леонид слуцкий (политик), европарламент, совет федерации рф, госдума рф
В мире, Россия, Люксембург (округ), Европа, Александр Грушко, Григорий Карасин, Леонид Слуцкий (политик), Европарламент, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Депутата ЕП могут исключить из фракции за визит в Россию
Депутата Европарламента Картайзера могут исключить из фракции за визит в Россию