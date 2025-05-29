https://ria.ru/20250529/erdogan-2019779690.html

Эрдоган надеется на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле

Эрдоган надеется на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле - РИА Новости, 29.05.2025

Эрдоган надеется на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на возобновление переговорного процесса по Украине в Стамбуле. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:01:00+03:00

2025-05-29T15:01:00+03:00

2025-05-29T15:01:00+03:00

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АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на возобновление переговорного процесса по Украине в Стамбуле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, при этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. "Российско-украинская война превратилась в многослойный кризис, в который вовлечены не только две страны, но и глобальные игроки. Как вы знаете, наш министр иностранных дел Хакан Фидан находился в России. По итогам его встреч в Москве Лавров сделал сегодня (в среду - ред.) заявление. Лавров сказал, что они хотят, чтобы второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле. Таким образом, можно надеяться, что стамбульский мирный процесс начнется снова", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250529/stambul-2019758612.html

https://ria.ru/20250529/peregovory-2019743154.html

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россия, украина, стамбул, сергей лавров, владимир мединский, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025