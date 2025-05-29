https://ria.ru/20250529/ege-2019739068.html
Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами
Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами - РИА Новости, 29.05.2025
Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами
Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:00:00+03:00
2025-05-29T12:00:00+03:00
2025-05-29T13:04:00+03:00
общество
москва
екатерина мизулина
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
лига безопасного интернета
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами, сообщили журналистам в ведомстве. Поводом для этого стал инцидент в московской школе, где школьники писали ЕГЭ по истории за круглым столом. Соответствующую жалобу подала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. "Две жалобы поступили из ППЭ Москвы. Одна жалоба касалась организации рабочих мест для участников ЕГЭ по истории: в двух аудиториях за круглым столом совместно с другими участниками экзамена. По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами", — заявили в Рособрнадзоре.В этому году сдавать ЕГЭ планируют не менее 712 тысяч российских школьников. Основной период начался 23 мая и продлится до 4 июля.
https://ria.ru/20250529/ege-1734473764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, екатерина мизулина, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), лига безопасного интернета, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Екатерина Мизулина, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Лига безопасного интернета, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами
Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглым столом после инцидента в Москве