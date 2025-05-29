Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 29.05.2025 (обновлено: 13:04 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/ege-2019739068.html
Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами
Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами - РИА Новости, 29.05.2025
Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами
Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:00:00+03:00
2025-05-29T13:04:00+03:00
общество
москва
екатерина мизулина
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
лига безопасного интернета
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93965/12/939651243_0:196:2927:1842_1920x0_80_0_0_5e890c4cfa8bc7cc8da3fdbc25f592c0.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами, сообщили журналистам в ведомстве. Поводом для этого стал инцидент в московской школе, где школьники писали ЕГЭ по истории за круглым столом. Соответствующую жалобу подала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. "Две жалобы поступили из ППЭ Москвы. Одна жалоба касалась организации рабочих мест для участников ЕГЭ по истории: в двух аудиториях за круглым столом совместно с другими участниками экзамена. По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами", — заявили в Рособрнадзоре.В этому году сдавать ЕГЭ планируют не менее 712 тысяч российских школьников. Основной период начался 23 мая и продлится до 4 июля.
https://ria.ru/20250529/ege-1734473764.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93965/12/939651243_260:0:2927:2000_1920x0_80_0_0_6339096b57e2593aede5c66f06df1e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, екатерина мизулина, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), лига безопасного интернета, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Екатерина Мизулина, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Лига безопасного интернета, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами

Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглым столом после инцидента в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУченики перед сдачей Единого государственного экзамена
Ученики перед сдачей Единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ученики перед сдачей Единого государственного экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами, сообщили журналистам в ведомстве.
Поводом для этого стал инцидент в московской школе, где школьники писали ЕГЭ по истории за круглым столом. Соответствующую жалобу подала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
"Две жалобы поступили из ППЭ Москвы. Одна жалоба касалась организации рабочих мест для участников ЕГЭ по истории: в двух аудиториях за круглым столом совместно с другими участниками экзамена. По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами", — заявили в Рособрнадзоре.
В этому году сдавать ЕГЭ планируют не менее 712 тысяч российских школьников. Основной период начался 23 мая и продлится до 4 июля.
Расписание ЕГЭ-2025
Расписание ЕГЭ в 2025-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов
Вчера, 14:18
 
ОбществоМоскваЕкатерина МизулинаФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Лига безопасного интернетаЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала