https://ria.ru/20250529/ege-2019739068.html

Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами

Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами - РИА Новости, 29.05.2025

Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами

Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:00:00+03:00

2025-05-29T12:00:00+03:00

2025-05-29T13:04:00+03:00

общество

москва

екатерина мизулина

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

лига безопасного интернета

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами, сообщили журналистам в ведомстве. Поводом для этого стал инцидент в московской школе, где школьники писали ЕГЭ по истории за круглым столом. Соответствующую жалобу подала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. "Две жалобы поступили из ППЭ Москвы. Одна жалоба касалась организации рабочих мест для участников ЕГЭ по истории: в двух аудиториях за круглым столом совместно с другими участниками экзамена. По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами", — заявили в Рособрнадзоре.В этому году сдавать ЕГЭ планируют не менее 712 тысяч российских школьников. Основной период начался 23 мая и продлится до 4 июля.

https://ria.ru/20250529/ege-1734473764.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, екатерина мизулина, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), лига безопасного интернета, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование