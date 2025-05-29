https://ria.ru/20250529/eaes-2019710825.html

Путин поздравил глав Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем ЕАЭС

Путин поздравил глав Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем ЕАЭС - РИА Новости, 29.05.2025

Путин поздравил глав Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем ЕАЭС

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС),... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T09:06:00+03:00

2025-05-29T09:06:00+03:00

2025-05-29T09:22:00+03:00

белоруссия

казахстан

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евразийский экономический союз

армения

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля."Примите сердечные поздравления по случаю Дня Евразийского экономического союза. Интеграционные процессы в рамках Евразэс развиваются весьма динамично и плодотворно: создан общий рынок, обеспечивающий свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах, успешно реализуются совместные экономические и инфраструктурные проекты", - говорится в сообщении на сайте.Глава государства выразил уверенность, что страны будут и дальше наращивать конструктивное многостороннее взаимодействие в интересах обеспечения благополучия и стабильности на евразийском пространстве."Желаю Вам здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - счастья и процветания", - добавил президент в конце поздравления.

https://ria.ru/20240529/eaes-1948577827.html

белоруссия

казахстан

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Ольга Фомченкова

белоруссия, казахстан, киргизия, евразийский экономический союз, армения, в мире, владимир путин