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Путин поздравил глав Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем ЕАЭС - РИА Новости, 29.05.2025
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09:06 29.05.2025 (обновлено: 09:22 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/eaes-2019710825.html
Путин поздравил глав Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем ЕАЭС
Путин поздравил глав Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем ЕАЭС - РИА Новости, 29.05.2025
Путин поздравил глав Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем ЕАЭС
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС),... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:06:00+03:00
2025-05-29T09:22:00+03:00
белоруссия
казахстан
киргизия
евразийский экономический союз
армения
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля."Примите сердечные поздравления по случаю Дня Евразийского экономического союза. Интеграционные процессы в рамках Евразэс развиваются весьма динамично и плодотворно: создан общий рынок, обеспечивающий свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах, успешно реализуются совместные экономические и инфраструктурные проекты", - говорится в сообщении на сайте.Глава государства выразил уверенность, что страны будут и дальше наращивать конструктивное многостороннее взаимодействие в интересах обеспечения благополучия и стабильности на евразийском пространстве."Желаю Вам здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - счастья и процветания", - добавил президент в конце поздравления.
https://ria.ru/20240529/eaes-1948577827.html
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белоруссия, казахстан, киргизия, евразийский экономический союз, армения, в мире, владимир путин
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Евразийский экономический союз, Армения, В мире, Владимир Путин
Путин поздравил глав Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем ЕАЭС

Путин поздравил Лукашенко, Токаева, Жапарова и Пашиняна с Днем ЕАЭС

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Примите сердечные поздравления по случаю Дня Евразийского экономического союза. Интеграционные процессы в рамках Евразэс развиваются весьма динамично и плодотворно: создан общий рынок, обеспечивающий свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах, успешно реализуются совместные экономические и инфраструктурные проекты", - говорится в сообщении на сайте.
Глава государства выразил уверенность, что страны будут и дальше наращивать конструктивное многостороннее взаимодействие в интересах обеспечения благополучия и стабильности на евразийском пространстве.
"Желаю Вам здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - счастья и процветания", - добавил президент в конце поздравления.
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
День Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
29 мая 2024, 00:33
 
БелоруссияКазахстанКиргизияЕвразийский экономический союзАрменияВ миреВладимир Путин
 
 
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