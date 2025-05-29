Путин поздравил глав Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем ЕАЭС
Путин поздравил Лукашенко, Токаева, Жапарова и Пашиняна с Днем ЕАЭС
© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Примите сердечные поздравления по случаю Дня Евразийского экономического союза. Интеграционные процессы в рамках Евразэс развиваются весьма динамично и плодотворно: создан общий рынок, обеспечивающий свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах, успешно реализуются совместные экономические и инфраструктурные проекты", - говорится в сообщении на сайте.
Глава государства выразил уверенность, что страны будут и дальше наращивать конструктивное многостороннее взаимодействие в интересах обеспечения благополучия и стабильности на евразийском пространстве.
"Желаю Вам здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - счастья и процветания", - добавил президент в конце поздравления.
День Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
29 мая 2024, 00:33