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Академик назвал необычный фактор, вызывающий диабет - РИА Новости, 29.05.2025
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03:09 29.05.2025 (обновлено: 03:15 29.05.2025)
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Академик назвал необычный фактор, вызывающий диабет
Академик назвал необычный фактор, вызывающий диабет - РИА Новости, 29.05.2025
Академик назвал необычный фактор, вызывающий диабет
Сахарный диабет можно выявить спустя неделю после испытанного стресса, сообщил РИА Новости академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T03:09:00+03:00
2025-05-29T03:15:00+03:00
общество
россия
иван дедов
российская академия наук
диабет
здоровье
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сахарный диабет можно выявить спустя неделю после испытанного стресса, сообщил РИА Новости академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии и Российской ассоциации эндокринологов Иван Дедов."Стресс подавляет иммунную систему, он ее разрушает. Был пример: четырехлетний ребенок с бабушкой гуляли с собакой. А собака вырвалась у бабушки и на глазах у ребенка попала под машину, а он вырос с ней. Через неделю ребенка привезли с сахарным диабетом", — рассказал академик.Дедов добавил, что сегодня стресс — один из главных факторов возникновения различных заболеваний.По официальным данным Минздрава, сахарный диабет в России есть у около шести миллионов россиян, из них почти 67 тысяч — дети. По оценкам Дедова, численность больных диабетом фактически в два раза больше, так как многие не диагностированы.
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общество, россия, иван дедов, российская академия наук, диабет, здоровье
Общество, Россия, Иван Дедов, Российская академия наук, Диабет, Здоровье
Академик назвал необычный фактор, вызывающий диабет

Академик Дедов: диабет может появиться спустя неделю после сильного стресса

© Pixabay / Steve BuissinneГлюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови
Глюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Pixabay / Steve Buissinne
Глюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сахарный диабет можно выявить спустя неделю после испытанного стресса, сообщил РИА Новости академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии и Российской ассоциации эндокринологов Иван Дедов.
"Стресс подавляет иммунную систему, он ее разрушает. Был пример: четырехлетний ребенок с бабушкой гуляли с собакой. А собака вырвалась у бабушки и на глазах у ребенка попала под машину, а он вырос с ней. Через неделю ребенка привезли с сахарным диабетом", — рассказал академик.
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Вопросы лечения и профилактики сахарного диабета первого и второго типов обсуждались на X (XXXI) Национальном диабетологическом конгрессе с международным участием.

Дедов добавил, что сегодня стресс — один из главных факторов возникновения различных заболеваний.
По официальным данным Минздрава, сахарный диабет в России есть у около шести миллионов россиян, из них почти 67 тысяч — дети. По оценкам Дедова, численность больных диабетом фактически в два раза больше, так как многие не диагностированы.
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