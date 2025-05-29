Академик назвал необычный фактор, вызывающий диабет
Академик Дедов: диабет может появиться спустя неделю после сильного стресса
© Pixabay / Steve BuissinneГлюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови
© Pixabay / Steve Buissinne
Глюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сахарный диабет можно выявить спустя неделю после испытанного стресса, сообщил РИА Новости академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии и Российской ассоциации эндокринологов Иван Дедов.
"Стресс подавляет иммунную систему, он ее разрушает. Был пример: четырехлетний ребенок с бабушкой гуляли с собакой. А собака вырвалась у бабушки и на глазах у ребенка попала под машину, а он вырос с ней. Через неделю ребенка привезли с сахарным диабетом", — рассказал академик.
Вопросы лечения и профилактики сахарного диабета первого и второго типов обсуждались на X (XXXI) Национальном диабетологическом конгрессе с международным участием.
Дедов добавил, что сегодня стресс — один из главных факторов возникновения различных заболеваний.
По официальным данным Минздрава, сахарный диабет в России есть у около шести миллионов россиян, из них почти 67 тысяч — дети. По оценкам Дедова, численность больных диабетом фактически в два раза больше, так как многие не диагностированы.
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