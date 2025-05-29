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Академик назвал необычный фактор, вызывающий диабет

Академик назвал необычный фактор, вызывающий диабет - РИА Новости, 29.05.2025

Академик назвал необычный фактор, вызывающий диабет

Сахарный диабет можно выявить спустя неделю после испытанного стресса, сообщил РИА Новости академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T03:09:00+03:00

2025-05-29T03:09:00+03:00

2025-05-29T03:15:00+03:00

общество

россия

иван дедов

российская академия наук

диабет

здоровье

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сахарный диабет можно выявить спустя неделю после испытанного стресса, сообщил РИА Новости академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии и Российской ассоциации эндокринологов Иван Дедов."Стресс подавляет иммунную систему, он ее разрушает. Был пример: четырехлетний ребенок с бабушкой гуляли с собакой. А собака вырвалась у бабушки и на глазах у ребенка попала под машину, а он вырос с ней. Через неделю ребенка привезли с сахарным диабетом", — рассказал академик.Дедов добавил, что сегодня стресс — один из главных факторов возникновения различных заболеваний.По официальным данным Минздрава, сахарный диабет в России есть у около шести миллионов россиян, из них почти 67 тысяч — дети. По оценкам Дедова, численность больных диабетом фактически в два раза больше, так как многие не диагностированы.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, иван дедов, российская академия наук, диабет, здоровье