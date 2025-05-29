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На жительницу Петербурга, повредившую паспорт, завели дело - РИА Новости, 29.05.2025
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21:17 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/delo-2019865029.html
На жительницу Петербурга, повредившую паспорт, завели дело
На жительницу Петербурга, повредившую паспорт, завели дело - РИА Новости, 29.05.2025
На жительницу Петербурга, повредившую паспорт, завели дело
Уголовные дела завели в отношении девушки, умышленно повредившей свой паспорт, и ее знакомой, снимавшей преступление на камеру, в Санкт-Петербурге, их действия... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T21:17:00+03:00
2025-05-29T21:17:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
паспорт
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уголовные дела завели в отношении девушки, умышленно повредившей свой паспорт, и ее знакомой, снимавшей преступление на камеру, в Санкт-Петербурге, их действия квалифицированы как хулиганство и надругательство над Государственным гербом России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. В среду Волк сообщила, что сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку, которая умышленно повредила свой паспорт. "Следователем ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении девушек, причастных к созданию резонансного ролика, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 и 329 УК РФ... Вчера в интернете получила распространение видеозапись циничных действий жительницы города на Неве по отношению к государственной символике и умышленного повреждения паспорта... Была установлена личность ее знакомой, которая вела съемку противоправных поступков. Обеих девушек доставили в отдел полиции. Их действия были квалифицированы как хулиганство и надругательство над Государственным гербом Российской Федерации", - написала Волк. Официальный представитель МВД РФ добавила, что решается вопрос об избрании фигуранткам меры пресечения.
https://ria.ru/20241227/sharlot-1991687421.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), паспорт
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Паспорт
На жительницу Петербурга, повредившую паспорт, завели дело

На жительницу Петербурга, умышленно повредившую паспорт, завели уголовное дело

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уголовные дела завели в отношении девушки, умышленно повредившей свой паспорт, и ее знакомой, снимавшей преступление на камеру, в Санкт-Петербурге, их действия квалифицированы как хулиганство и надругательство над Государственным гербом России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
В среду Волк сообщила, что сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку, которая умышленно повредила свой паспорт.
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"Следователем ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении девушек, причастных к созданию резонансного ролика, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 и 329 УК РФ... Вчера в интернете получила распространение видеозапись циничных действий жительницы города на Неве по отношению к государственной символике и умышленного повреждения паспорта... Была установлена личность ее знакомой, которая вела съемку противоправных поступков. Обеих девушек доставили в отдел полиции. Их действия были квалифицированы как хулиганство и надругательство над Государственным гербом Российской Федерации", - написала Волк.
Официальный представитель МВД РФ добавила, что решается вопрос об избрании фигуранткам меры пресечения.
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