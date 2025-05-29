https://ria.ru/20250529/delo-2019865029.html

На жительницу Петербурга, повредившую паспорт, завели дело

На жительницу Петербурга, повредившую паспорт, завели дело - РИА Новости, 29.05.2025

На жительницу Петербурга, повредившую паспорт, завели дело

Уголовные дела завели в отношении девушки, умышленно повредившей свой паспорт, и ее знакомой, снимавшей преступление на камеру, в Санкт-Петербурге, их действия... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T21:17:00+03:00

2025-05-29T21:17:00+03:00

2025-05-29T21:17:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

паспорт

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уголовные дела завели в отношении девушки, умышленно повредившей свой паспорт, и ее знакомой, снимавшей преступление на камеру, в Санкт-Петербурге, их действия квалифицированы как хулиганство и надругательство над Государственным гербом России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. В среду Волк сообщила, что сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку, которая умышленно повредила свой паспорт. "Следователем ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении девушек, причастных к созданию резонансного ролика, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 и 329 УК РФ... Вчера в интернете получила распространение видеозапись циничных действий жительницы города на Неве по отношению к государственной символике и умышленного повреждения паспорта... Была установлена личность ее знакомой, которая вела съемку противоправных поступков. Обеих девушек доставили в отдел полиции. Их действия были квалифицированы как хулиганство и надругательство над Государственным гербом Российской Федерации", - написала Волк. Официальный представитель МВД РФ добавила, что решается вопрос об избрании фигуранткам меры пресечения.

https://ria.ru/20241227/sharlot-1991687421.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), паспорт