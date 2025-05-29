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Тест заучивают, а изъясняются слабо. Экзамен для мигрантов хотят изменить - РИА Новости, 29.05.2025
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09:00 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/bfu-2019572145.html
Тест заучивают, а изъясняются слабо. Экзамен для мигрантов хотят изменить
Тест заучивают, а изъясняются слабо. Экзамен для мигрантов хотят изменить - РИА Новости, 29.05.2025
Тест заучивают, а изъясняются слабо. Экзамен для мигрантов хотят изменить
Некоторые мигранты начали заучивать тесты по русскому языку для получения работы в России, поэтому необходимо ввести устную часть, чтобы проверять у иностранных РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:00:00+03:00
2025-05-29T09:00:00+03:00
общество
россия
центральная азия
индия
анзор музаев
балтийский федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
калининград
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Некоторые мигранты начали заучивать тесты по русскому языку для получения работы в России, поэтому необходимо ввести устную часть, чтобы проверять у иностранных граждан реальный уровень владения разговорным языком. Такое мнение в интервью корреспонденту РИА Новости выразил исполняющий обязанности ректора Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта Максим Демин.В настоящее время БФУ является одним из 92 государственных учреждений России, которые проводят экзамен для иностранных граждан по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Аттестация ведется по трем уровням: первый — получение разрешения на работу на территории России (патент), второй — разрешение на временное проживание (РВП), третий — вид на жительство (ВНЖ). В каждом экзамене три блока. В первый блок входит только тестирование по русскому языку, второй и третий блоки включают в себя проверку знаний истории России и основ законодательства.&quot;Разрешение на работу — самый массовый экзамен: это наши трудовые мигранты из Центральной Азии и Индии. Основная проблема сейчас заключается в том, что знание русского языка для 1-ого уровня (патент) проверяется исключительно в форме тестирования. Вопрос в том, позволяет ли это увидеть реальный уровень владения русским языком&quot;, — отметил Демин.В связи с этим он привел аналогию с правилами дорожного движения. "ПДД легко заучиваются и сдаются, но напрямую это не всегда соответствует реальному уровню знаний. Так и с русским языком: мигрант заучивает вопросы теста и ответы на них (они в открытом доступе. – Прим. ред.), сдает экзамен, но самый главный навык — коммуникативный — не проверяется", — пояснил Демин, добавив, что университет сохраняет видеофиксацию проведения экзамена и результаты теста."По внешним признакам все идеально: человек честно сдал тест — тест, который, вполне вероятно, он просто заучил в качестве последовательности ответов", — подчеркнул и.о. ректора.В связи с этим, по мнению Максима Демина, необходимо на законодательном уровне внести определенные изменения первого уровня экзамена и внедрить хотя бы сжатую форму вербального общения с экзаменатором."На втором и третьем уровнях экзамена таких проблем нет: там самой моделью предусмотрена устная часть, все совершенно чисто, прозрачно и максимально экспертно", — добавил он.Ранее о том, что в тестирование мигрантов на знание русского языка могут ввести устную часть, сообщил глава Рособрнадзор Анзор Музаев. "Следующим шагом — буквально ближайшие дни — мы выходим с предложением введения устной части с видеозаписью, где он (мигрант. – Прим. ред.) имя будет свое озвучивать, где дети мигрантов, школьники, отвечают на вопросы и ведут диалог", — сказал Музаев на полях Петербургского международного юридического форума.Еще одну трудность в плане тестирования мигрантов представляют непрогнозируемые сезонные объемы тестируемых. "Сейчас поток просто огромный: в феврале-марте мы тестировали свыше 1200 человек в месяц. С декабря 2024 года по апрель 2025 года экзамен сдали более 4 500 человек", — сообщил Максим Демин, добавив, что университет предполагает, что к концу года эта цифра вырастет до 7 500 человек, и это только в Калининградской области.
https://ria.ru/20241206/bfu-1987578984.html
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общество, россия, центральная азия, индия, анзор музаев, балтийский федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), калининград, социальный навигатор, сн_образование, приемная кампания в вузы
Общество, Россия, Центральная Азия, Индия, Анзор Музаев, Балтийский федеральный университет, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Калининград, Социальный навигатор, СН_Образование, Приемная кампания в вузы
Тест заучивают, а изъясняются слабо. Экзамен для мигрантов хотят изменить

БФУ выступил за введение устной части теста на знание русского языка

© Getty Images / fizkesИндус во время занятий
Индус во время занятий - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Getty Images / fizkes
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Некоторые мигранты начали заучивать тесты по русскому языку для получения работы в России, поэтому необходимо ввести устную часть, чтобы проверять у иностранных граждан реальный уровень владения разговорным языком. Такое мнение в интервью корреспонденту РИА Новости выразил исполняющий обязанности ректора Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта Максим Демин.
В настоящее время БФУ является одним из 92 государственных учреждений России, которые проводят экзамен для иностранных граждан по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Аттестация ведется по трем уровням: первый — получение разрешения на работу на территории России (патент), второй — разрешение на временное проживание (РВП), третий — вид на жительство (ВНЖ). В каждом экзамене три блока. В первый блок входит только тестирование по русскому языку, второй и третий блоки включают в себя проверку знаний истории России и основ законодательства.
«

"Разрешение на работу — самый массовый экзамен: это наши трудовые мигранты из Центральной Азии и Индии. Основная проблема сейчас заключается в том, что знание русского языка для 1-ого уровня (патент) проверяется исключительно в форме тестирования. Вопрос в том, позволяет ли это увидеть реальный уровень владения русским языком", — отметил Демин.

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В связи с этим он привел аналогию с правилами дорожного движения. "ПДД легко заучиваются и сдаются, но напрямую это не всегда соответствует реальному уровню знаний. Так и с русским языком: мигрант заучивает вопросы теста и ответы на них (они в открытом доступе. – Прим. ред.), сдает экзамен, но самый главный навык — коммуникативный — не проверяется", — пояснил Демин, добавив, что университет сохраняет видеофиксацию проведения экзамена и результаты теста.
"По внешним признакам все идеально: человек честно сдал тест — тест, который, вполне вероятно, он просто заучил в качестве последовательности ответов", — подчеркнул и.о. ректора.
В связи с этим, по мнению Максима Демина, необходимо на законодательном уровне внести определенные изменения первого уровня экзамена и внедрить хотя бы сжатую форму вербального общения с экзаменатором.
"На втором и третьем уровнях экзамена таких проблем нет: там самой моделью предусмотрена устная часть, все совершенно чисто, прозрачно и максимально экспертно", — добавил он.
Ранее о том, что в тестирование мигрантов на знание русского языка могут ввести устную часть, сообщил глава Рособрнадзор Анзор Музаев. "Следующим шагом — буквально ближайшие дни — мы выходим с предложением введения устной части с видеозаписью, где он (мигрант. – Прим. ред.) имя будет свое озвучивать, где дети мигрантов, школьники, отвечают на вопросы и ведут диалог", — сказал Музаев на полях Петербургского международного юридического форума.
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20 мая, 14:50
Еще одну трудность в плане тестирования мигрантов представляют непрогнозируемые сезонные объемы тестируемых. "Сейчас поток просто огромный: в феврале-марте мы тестировали свыше 1200 человек в месяц. С декабря 2024 года по апрель 2025 года экзамен сдали более 4 500 человек", — сообщил Максим Демин, добавив, что университет предполагает, что к концу года эта цифра вырастет до 7 500 человек, и это только в Калининградской области.
 
ОбществоРоссияЦентральная АзияИндияАнзор МузаевБалтийский федеральный университетФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)КалининградСоциальный навигаторСН_ОбразованиеПриемная кампания в вузы
 
 
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