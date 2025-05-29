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В Благовещенске осудили владелицу автобуса, который врезался в дерево - РИА Новости, 29.05.2025
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08:29 29.05.2025 (обновлено: 08:30 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/avtobus-2019705351.html
В Благовещенске осудили владелицу автобуса, который врезался в дерево
В Благовещенске осудили владелицу автобуса, который врезался в дерево - РИА Новости, 29.05.2025
В Благовещенске осудили владелицу автобуса, который врезался в дерево
Благовещенский районный суд наказал условным сроком и штрафом владелицу автобуса, который в 2024 году с пассажирами врезался в дерево из-за отказа тормозов,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T08:29:00+03:00
2025-05-29T08:30:00+03:00
благовещенск
амурская область
россия
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мая - РИА Новости. Благовещенский районный суд наказал условным сроком и штрафом владелицу автобуса, который в 2024 году с пассажирами врезался в дерево из-за отказа тормозов, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области. ДТП произошло 9 декабря 2024 года на улице Центральной в селе Чигири. Автобус потерял управление из-за отказа тормозов и врезался в дерево. Одна из пассажирок получила закрытый оскольчатый перелом плечевой кости со смещением. У другого пассажира были легкие травмы: ушибы коленного и голеностопного суставов. Пресс-служба уточняет, что предпринимательницу, которая обслуживала маршрут, обвинили в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). "Она нарушала требования закона, включая техническое состояние транспортных средств. Автобус "Лиаз 525635" более полугода не проходил техосмотр, а его тормозная система была испорчена из-за незаконного демонтажа важных компонентов. Предрейсовый контроль проводился ее супругом, который не имел нужной квалификации... (В. А.) Васильеву признали виновной и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Ей также назначили штраф в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы судов. По данным пресс-службы, суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, помощь следствию и потерпевшим, а также наличие несовершеннолетнего ребенка.
https://ria.ru/20250528/dtp--2019525614.html
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благовещенск, амурская область, россия, общество
Благовещенск, Амурская область, Россия, Общество
В Благовещенске осудили владелицу автобуса, который врезался в дерево

Владелице автобуса, врезавшегося в дерево в Благовещенске, дали условный срок

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мая - РИА Новости. Благовещенский районный суд наказал условным сроком и штрафом владелицу автобуса, который в 2024 году с пассажирами врезался в дерево из-за отказа тормозов, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.
ДТП произошло 9 декабря 2024 года на улице Центральной в селе Чигири. Автобус потерял управление из-за отказа тормозов и врезался в дерево. Одна из пассажирок получила закрытый оскольчатый перелом плечевой кости со смещением. У другого пассажира были легкие травмы: ушибы коленного и голеностопного суставов. Пресс-служба уточняет, что предпринимательницу, которая обслуживала маршрут, обвинили в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ).
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"Она нарушала требования закона, включая техническое состояние транспортных средств. Автобус "Лиаз 525635" более полугода не проходил техосмотр, а его тормозная система была испорчена из-за незаконного демонтажа важных компонентов. Предрейсовый контроль проводился ее супругом, который не имел нужной квалификации... (В. А.) Васильеву признали виновной и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Ей также назначили штраф в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы судов.
По данным пресс-службы, суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, помощь следствию и потерпевшим, а также наличие несовершеннолетнего ребенка.
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