В Благовещенске осудили владелицу автобуса, который врезался в дерево
Владелице автобуса, врезавшегося в дерево в Благовещенске, дали условный срок
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мая - РИА Новости. Благовещенский районный суд наказал условным сроком и штрафом владелицу автобуса, который в 2024 году с пассажирами врезался в дерево из-за отказа тормозов, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.
ДТП произошло 9 декабря 2024 года на улице Центральной в селе Чигири. Автобус потерял управление из-за отказа тормозов и врезался в дерево. Одна из пассажирок получила закрытый оскольчатый перелом плечевой кости со смещением. У другого пассажира были легкие травмы: ушибы коленного и голеностопного суставов. Пресс-служба уточняет, что предпринимательницу, которая обслуживала маршрут, обвинили в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ).
"Она нарушала требования закона, включая техническое состояние транспортных средств. Автобус "Лиаз 525635" более полугода не проходил техосмотр, а его тормозная система была испорчена из-за незаконного демонтажа важных компонентов. Предрейсовый контроль проводился ее супругом, который не имел нужной квалификации... (В. А.) Васильеву признали виновной и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Ей также назначили штраф в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы судов.
По данным пресс-службы, суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, помощь следствию и потерпевшим, а также наличие несовершеннолетнего ребенка.