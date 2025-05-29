https://ria.ru/20250529/arest-2019768874.html

Под Волгоградом арестовали подозреваемых в избиении мужчины в магазине

Под Волгоградом арестовали подозреваемых в избиении мужчины в магазине - РИА Новости, 29.05.2025

Под Волгоградом арестовали подозреваемых в избиении мужчины в магазине

Суд арестовал двух 17-летних подростков и 23-летнего мужчину, которых подозревают в избиении человека в супермаркете Волжского Волгоградской области, сообщила... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:10:00+03:00

2025-05-29T14:10:00+03:00

2025-05-29T14:10:00+03:00

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 29 мая - РИА Новости. Суд арестовал двух 17-летних подростков и 23-летнего мужчину, которых подозревают в избиении человека в супермаркете Волжского Волгоградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. По данным суда, 27 мая трое пьяных молодых людей шумно вели себя в супермаркете, один из покупателей попросил соблюдать порядок. Троица, отмечается в сообщении, напала на мужчину, избив его ногами, руками и бутылкой. Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления двух 17-летних подростков и их 23-летнего приятеля. "Постановлениями Волжского городского суда Волгоградской области троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 июля 2025 года", - говорится в сообщении суда.

https://ria.ru/20250506/samara-2015273954.html

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волгоград, волгоградская область, происшествия