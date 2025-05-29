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Под Волгоградом арестовали подозреваемых в избиении мужчины в магазине
Под Волгоградом арестовали подозреваемых в избиении мужчины в магазине - РИА Новости, 29.05.2025
Под Волгоградом арестовали подозреваемых в избиении мужчины в магазине
Суд арестовал двух 17-летних подростков и 23-летнего мужчину, которых подозревают в избиении человека в супермаркете Волжского Волгоградской области, сообщила... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:10:00+03:00
2025-05-29T14:10:00+03:00
2025-05-29T14:10:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 29 мая - РИА Новости. Суд арестовал двух 17-летних подростков и 23-летнего мужчину, которых подозревают в избиении человека в супермаркете Волжского Волгоградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. По данным суда, 27 мая трое пьяных молодых людей шумно вели себя в супермаркете, один из покупателей попросил соблюдать порядок. Троица, отмечается в сообщении, напала на мужчину, избив его ногами, руками и бутылкой. Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления двух 17-летних подростков и их 23-летнего приятеля. "Постановлениями Волжского городского суда Волгоградской области троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 июля 2025 года", - говорится в сообщении суда.
https://ria.ru/20250506/samara-2015273954.html
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волгоград, волгоградская область, происшествия
Волгоград, Волгоградская область, Происшествия
Под Волгоградом арестовали подозреваемых в избиении мужчины в магазине
Суд в Волжском арестовал троих подозреваемых в избиении мужчины в магазине