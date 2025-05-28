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Красноярцы еще две недели могут голосовать за благоустройство территорий - РИА Новости, 28.05.2025
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12:41 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/zhiteli-2019530836.html
Красноярцы еще две недели могут голосовать за благоустройство территорий
Красноярцы еще две недели могут голосовать за благоустройство территорий - РИА Новости, 28.05.2025
Красноярцы еще две недели могут голосовать за благоустройство территорий
Еще две недели есть у жителей Красноярского края, чтобы отдать свои голоса за благоустройство территорий, сообщает пресс-служба министерства строительства и... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:41:00+03:00
2025-05-28T12:41:00+03:00
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Еще две недели есть у жителей Красноярского края, чтобы отдать свои голоса за благоустройство территорий, сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. "Больше 270 тысяч жителей края сделали свой выбор территории для благоустройства. Голосование проходит в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом РФ, и завершится через две недели. Территории, которые получат наибольшее количество голосов горожан, будут благоустроены в следующем году", - говорится в сообщении. Отмечается, что голосование продлится до 12 июня, за оставшееся время территории-лидеры могут поменяться, если жители активнее будут участвовать в выборе территорий, которые, по их мнению, необходимо преобразить. По данным пресс-службы, в онлайн-голосовании участвуют 24 города края с численностью населения свыше 10 тысяч человек. Самую высокую активность в голосовании проявляют жители Иланского, Дивногорска, Шушенского, Ужура, Сосновоборска, Енисейска. В Ачинске на выбор жителей представлены три территории, пока побеждает Берёзовая роща, но её может опередить сквер на улице Лебеденко. Жители Канска выбирают из четырёх территорий, в числе лидеров сквер в микрорайоне Северо-Западный и сквер у краеведческого музея. Борьба за новое уютное место отдыха продолжается и в Зеленогорске, из 13 предложенных территорий опережает всех городской сквер на улице Парковой. В Красноярске больше всего голосов горожан набрали общественное пространство в микрорайоне Преображенском, площадь перед культурным центром на улице Высотной и набережная Енисея возле Октябрьского моста.
https://ria.ru/20250513/blagoustroystvo-2016610120.html
https://ria.ru/20250422/golosovanie-2012691265.html
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красноярский край, россия, дивногорск
Красноярский край, Россия, Дивногорск
Красноярцы еще две недели могут голосовать за благоустройство территорий

Более 270 тысяч красноярцев проголосовали за благоустройство территорий

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Еще две недели есть у жителей Красноярского края, чтобы отдать свои голоса за благоустройство территорий, сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
"Больше 270 тысяч жителей края сделали свой выбор территории для благоустройства. Голосование проходит в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом РФ, и завершится через две недели. Территории, которые получат наибольшее количество голосов горожан, будут благоустроены в следующем году", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что голосование продлится до 12 июня, за оставшееся время территории-лидеры могут поменяться, если жители активнее будут участвовать в выборе территорий, которые, по их мнению, необходимо преобразить.
По данным пресс-службы, в онлайн-голосовании участвуют 24 города края с численностью населения свыше 10 тысяч человек. Самую высокую активность в голосовании проявляют жители Иланского, Дивногорска, Шушенского, Ужура, Сосновоборска, Енисейска.
В Ачинске на выбор жителей представлены три территории, пока побеждает Берёзовая роща, но её может опередить сквер на улице Лебеденко. Жители Канска выбирают из четырёх территорий, в числе лидеров сквер в микрорайоне Северо-Западный и сквер у краеведческого музея. Борьба за новое уютное место отдыха продолжается и в Зеленогорске, из 13 предложенных территорий опережает всех городской сквер на улице Парковой.
В Красноярске больше всего голосов горожан набрали общественное пространство в микрорайоне Преображенском, площадь перед культурным центром на улице Высотной и набережная Енисея возле Октябрьского моста.
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