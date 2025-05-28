Мир не согласен с подходом Запада к многополярному миру, заявил Яковенко
Яковенко: мировое большинство не согласно с подходом Запада к многополярности
Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Реакция экспертного сообщества на встречу по вопросам безопасности в Москве показывает, что мировое большинство не согласно с подходом Запада к формирующемуся многополярному миру, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"В экспертном сообществе уже расценили итоги первого дня встречи как недвусмысленный сигнал мирового большинства о неприятии ключевых элементов западной реакции на формирующийся многополярный миропорядок", - сказал Яковенко.
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По его словам, проходящее в Москве мероприятие дало мощный старт широкому обмену мнениями о будущем международной безопасности. При этом Яковенко подчеркнул, что старая система безопасности, созданная после Второй мировой войны, заблокирована западными странами и все больше государств испытывают беспокойство за свое будущее.
"В этой связи особое место заняла тема необходимости построения теперь уже новой архитектуры безопасности. Ее неделимость подчеркнул в своем обращении к участникам встречи президент России Владимир Путин. Она получила свое развитие и в выступлениях делегатов, которые подчеркивали, что все государства должны иметь твердые гарантии своей безопасности", - отметил он.
Как добавил Яковенко, данные тезисы вписываются в российскую концепцию того, что безопасность государства не должна выстраиваться за счет других стран. При этом он подчеркнул, что практически все участники мероприятия согласились с тем, что неделимая безопасность - "необходимое условие справедливой и демократичной системы международных отношений".
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.