https://ria.ru/20250528/vtb-2019542501.html

ВТБ: свыше 40% россиян ведут совместный бюджет

ВТБ: свыше 40% россиян ведут совместный бюджет - РИА Новости, 28.05.2025

ВТБ: свыше 40% россиян ведут совместный бюджет

Более 40% опрошенных ВТБ россиян ведут совместный бюджет, а 25% семей предпочитает вести бюджет раздельно, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T13:28:00+03:00

2025-05-28T13:28:00+03:00

2025-05-28T13:28:00+03:00

втб (банк)

россия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 40% опрошенных ВТБ россиян ведут совместный бюджет, а 25% семей предпочитает вести бюджет раздельно, сообщает пресс-служба банка. При этом в каждом втором случае различия в подходах к ведению семейного бюджета не влияют на отношения. Также опрошенные отметили, что пользуются лайфхаками и различными предложениями от банков, чтобы выгодно распределять траты внутри семьи. Наиболее распространен совместный бюджет в Центральном (50%) и Дальневосточном (48%) федеральных округах. В Южном (29%), Уральском (27%) и Приволжском (26%) округах чаще встречается модель, при которой бюджет контролирует один человек. Жители Санкт-Петербурга (25%), Москвы и Северо-Западного округа (по 22%) чаще предпочитают раздельный бюджет. Половина россиян обсуждают и принимают решения о покупке совместно. Около четверти отметили, что распределяют зоны ответственности и каждый тратит деньги в рамках своих задач. Чаще всего обсуждают траты внутри семьи в Уральском (58%), Южном (54%) и Дальневосточном (53%) округах, а раздельный подход популярен в Москве (29%), Санкт-Петербурге и Центральном округе (по 28%). Более половины (54%) респондентов отметили, что деньги не становятся причиной ссор в семье. Однако если разногласия и возникают, то чаще всего из-за трат на ненужные вещи (30%), самостоятельных решений о покупках без предварительного обсуждения (10%) и избыточных подписок на сервисы (8%). Главная статья расходов в российских семьях – продукты питания (66%), особенно в Уральском и Северо-Западном округах (по 71%). Половина опрошенных призналась, что значительные суммы уходят на мелкие покупки, которые в итоге складываются в крупные траты. Чаще всего это отмечали в Северо-Кавказском округе (59%), а реже всего – в Санкт-Петербурге (37%) и на Дальнем Востоке (36%). 27% россиян тратят большую часть бюджета на развлечения и онлайн-шопинг, причем лидером здесь стал Приволжский округ (32%). Россияне поделились и своими лайфхаками для сохранения семейного бюджета. Так, 32% опрошенных отметили, что откладывают часть зарплаты на вклады и накопительные счета. Некоторые пользуются банковскими программами лояльности и получают кешбэк: 16% сравнивают предложения вместе с супругами, ищут наиболее выгодные условия и оплачивают покупки подходящей картой. 12% респондентов делят бюджет по категориям, а 10% респондентов используют наличные для контроля расходов или ищут альтернативные способы управления финансами. "Семейный бюджет – это уже не просто цифры в таблице или приложении, а возможность для креатива. Опрос показывает, что российские семьи больше не спорят о деньгах, а вместе ищут оригинальные способы экономии: придумывают лайфхаки, осознанно подходят к выбору категорий кешбэка и сравнивают предложения перед походом по магазинам. Такой подход показывает, что россияне сегодня не просто хотят тратить — они хотят тратить с умом, а здоровая экономия становятся новой формой заботы о семье", – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин, его слова приводит пресс-служба. Опрос проведен по репрезентативной выборке среди 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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Артем Смирнов

втб (банк), россия