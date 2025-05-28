Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: свыше 40% россиян ведут совместный бюджет - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/vtb-2019542501.html
ВТБ: свыше 40% россиян ведут совместный бюджет
ВТБ: свыше 40% россиян ведут совместный бюджет - РИА Новости, 28.05.2025
ВТБ: свыше 40% россиян ведут совместный бюджет
Более 40% опрошенных ВТБ россиян ведут совместный бюджет, а 25% семей предпочитает вести бюджет раздельно, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:28:00+03:00
2025-05-28T13:28:00+03:00
втб (банк)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019542196_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a9be38829d1de56613965c5482b71d8.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 40% опрошенных ВТБ россиян ведут совместный бюджет, а 25% семей предпочитает вести бюджет раздельно, сообщает пресс-служба банка. При этом в каждом втором случае различия в подходах к ведению семейного бюджета не влияют на отношения. Также опрошенные отметили, что пользуются лайфхаками и различными предложениями от банков, чтобы выгодно распределять траты внутри семьи. Наиболее распространен совместный бюджет в Центральном (50%) и Дальневосточном (48%) федеральных округах. В Южном (29%), Уральском (27%) и Приволжском (26%) округах чаще встречается модель, при которой бюджет контролирует один человек. Жители Санкт-Петербурга (25%), Москвы и Северо-Западного округа (по 22%) чаще предпочитают раздельный бюджет. Половина россиян обсуждают и принимают решения о покупке совместно. Около четверти отметили, что распределяют зоны ответственности и каждый тратит деньги в рамках своих задач. Чаще всего обсуждают траты внутри семьи в Уральском (58%), Южном (54%) и Дальневосточном (53%) округах, а раздельный подход популярен в Москве (29%), Санкт-Петербурге и Центральном округе (по 28%). Более половины (54%) респондентов отметили, что деньги не становятся причиной ссор в семье. Однако если разногласия и возникают, то чаще всего из-за трат на ненужные вещи (30%), самостоятельных решений о покупках без предварительного обсуждения (10%) и избыточных подписок на сервисы (8%). Главная статья расходов в российских семьях – продукты питания (66%), особенно в Уральском и Северо-Западном округах (по 71%). Половина опрошенных призналась, что значительные суммы уходят на мелкие покупки, которые в итоге складываются в крупные траты. Чаще всего это отмечали в Северо-Кавказском округе (59%), а реже всего – в Санкт-Петербурге (37%) и на Дальнем Востоке (36%). 27% россиян тратят большую часть бюджета на развлечения и онлайн-шопинг, причем лидером здесь стал Приволжский округ (32%). Россияне поделились и своими лайфхаками для сохранения семейного бюджета. Так, 32% опрошенных отметили, что откладывают часть зарплаты на вклады и накопительные счета. Некоторые пользуются банковскими программами лояльности и получают кешбэк: 16% сравнивают предложения вместе с супругами, ищут наиболее выгодные условия и оплачивают покупки подходящей картой. 12% респондентов делят бюджет по категориям, а 10% респондентов используют наличные для контроля расходов или ищут альтернативные способы управления финансами. "Семейный бюджет – это уже не просто цифры в таблице или приложении, а возможность для креатива. Опрос показывает, что российские семьи больше не спорят о деньгах, а вместе ищут оригинальные способы экономии: придумывают лайфхаки, осознанно подходят к выбору категорий кешбэка и сравнивают предложения перед походом по магазинам. Такой подход показывает, что россияне сегодня не просто хотят тратить — они хотят тратить с умом, а здоровая экономия становятся новой формой заботы о семье", – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин, его слова приводит пресс-служба. Опрос проведен по репрезентативной выборке среди 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20250424/vtb-2013160468.html
https://ria.ru/20250527/vtb-2019326547.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019542196_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_7af874a17e9c8376d1e3f7448222c5bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб (банк), россия
ВТБ (банк), Россия
ВТБ: свыше 40% россиян ведут совместный бюджет

ВТБ: свыше 40% опрошенных россиян ведут общий бюджет

© Getty Images / simon2579Семейная копилка
Семейная копилка - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Getty Images / simon2579
Семейная копилка
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 40% опрошенных ВТБ россиян ведут совместный бюджет, а 25% семей предпочитает вести бюджет раздельно, сообщает пресс-служба банка.
При этом в каждом втором случае различия в подходах к ведению семейного бюджета не влияют на отношения. Также опрошенные отметили, что пользуются лайфхаками и различными предложениями от банков, чтобы выгодно распределять траты внутри семьи.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
ВТБ: Клиенты выбирают кешбэк по картам за еду, лекарства, одежду и обувь
24 апреля, 12:40
Наиболее распространен совместный бюджет в Центральном (50%) и Дальневосточном (48%) федеральных округах. В Южном (29%), Уральском (27%) и Приволжском (26%) округах чаще встречается модель, при которой бюджет контролирует один человек. Жители Санкт-Петербурга (25%), Москвы и Северо-Западного округа (по 22%) чаще предпочитают раздельный бюджет.
Половина россиян обсуждают и принимают решения о покупке совместно. Около четверти отметили, что распределяют зоны ответственности и каждый тратит деньги в рамках своих задач. Чаще всего обсуждают траты внутри семьи в Уральском (58%), Южном (54%) и Дальневосточном (53%) округах, а раздельный подход популярен в Москве (29%), Санкт-Петербурге и Центральном округе (по 28%).
Более половины (54%) респондентов отметили, что деньги не становятся причиной ссор в семье. Однако если разногласия и возникают, то чаще всего из-за трат на ненужные вещи (30%), самостоятельных решений о покупках без предварительного обсуждения (10%) и избыточных подписок на сервисы (8%).
Главная статья расходов в российских семьях – продукты питания (66%), особенно в Уральском и Северо-Западном округах (по 71%). Половина опрошенных призналась, что значительные суммы уходят на мелкие покупки, которые в итоге складываются в крупные траты. Чаще всего это отмечали в Северо-Кавказском округе (59%), а реже всего – в Санкт-Петербурге (37%) и на Дальнем Востоке (36%). 27% россиян тратят большую часть бюджета на развлечения и онлайн-шопинг, причем лидером здесь стал Приволжский округ (32%).
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
ВТБ: дебетовые карты остаются основным способом оплаты среди клиентов
27 мая, 13:54
Россияне поделились и своими лайфхаками для сохранения семейного бюджета. Так, 32% опрошенных отметили, что откладывают часть зарплаты на вклады и накопительные счета. Некоторые пользуются банковскими программами лояльности и получают кешбэк: 16% сравнивают предложения вместе с супругами, ищут наиболее выгодные условия и оплачивают покупки подходящей картой. 12% респондентов делят бюджет по категориям, а 10% респондентов используют наличные для контроля расходов или ищут альтернативные способы управления финансами.
"Семейный бюджет – это уже не просто цифры в таблице или приложении, а возможность для креатива. Опрос показывает, что российские семьи больше не спорят о деньгах, а вместе ищут оригинальные способы экономии: придумывают лайфхаки, осознанно подходят к выбору категорий кешбэка и сравнивают предложения перед походом по магазинам. Такой подход показывает, что россияне сегодня не просто хотят тратить — они хотят тратить с умом, а здоровая экономия становятся новой формой заботы о семье", – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин, его слова приводит пресс-служба.
Опрос проведен по репрезентативной выборке среди 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
 
ВТБ (банк)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала