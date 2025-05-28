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Бабушкина провела встречу с делегацией комитета Совета Федерации РФ - РИА Новости, 28.05.2025
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
14:36 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/vstrecha-2019559293.html
Бабушкина провела встречу с делегацией комитета Совета Федерации РФ
Бабушкина провела встречу с делегацией комитета Совета Федерации РФ - РИА Новости, 28.05.2025
Бабушкина провела встречу с делегацией комитета Совета Федерации РФ
На Среднем Урале работает делегация комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по обороне и безопасности, в среду с ними встретилась председатель... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:36:00+03:00
2025-05-28T14:36:00+03:00
свердловская область
людмила бабушкина
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. На Среднем Урале работает делегация комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по обороне и безопасности, в среду с ними встретилась председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, сообщает пресс-служба регионального парламента. Делегацию Совета Федерации возглавляет председатель комитета Владимир Булавин. "Работа, которой занимается комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, позволяет консолидировать усилия предприятий оборонно-промышленного комплекса. Свердловская область – опорный край державы. Сегодня регион подтверждает это звание. Предприятия оборонных отраслей промышленности Среднего Урала выпускают продукцию, необходимую в условиях проведения специальной военной операции. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли ряд решений по поддержке заводов, установивших кооперационные связи с оборонщиками, и малого бизнеса, развивающегося по значимым в условиях СВО направлениям", – отметила Бабушкина. В пресс-службе отметили, что делегация в Свердловской области осмотрела заводы, работающие в рамках Гособоронзаказа. Также сенаторы вместе с депутатами Заксобрания посетили Екатеринбургское суворовское военное училище, ознакомились с историей и сегодняшним днем учебного заведения. Здесь же на базе суворовского училища состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на тему "Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения".
https://ria.ru/20250526/babushkina-2019115325.html
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людмила бабушкина
Свердловская область , Людмила Бабушкина
Бабушкина провела встречу с делегацией комитета Совета Федерации РФ

Спикер Бабушкина провела встречу с делегацией комитета Совета Федерации РФ

© Фото : пресс-служба Заксобрания Свердловской областиПредседатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела встречу с делегацией комитета Совета Федерации РФ
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела встречу с делегацией комитета Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : пресс-служба Заксобрания Свердловской области
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. На Среднем Урале работает делегация комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по обороне и безопасности, в среду с ними встретилась председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Делегацию Совета Федерации возглавляет председатель комитета Владимир Булавин.
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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"Работа, которой занимается комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, позволяет консолидировать усилия предприятий оборонно-промышленного комплекса. Свердловская область – опорный край державы. Сегодня регион подтверждает это звание. Предприятия оборонных отраслей промышленности Среднего Урала выпускают продукцию, необходимую в условиях проведения специальной военной операции. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли ряд решений по поддержке заводов, установивших кооперационные связи с оборонщиками, и малого бизнеса, развивающегося по значимым в условиях СВО направлениям", – отметила Бабушкина.
В пресс-службе отметили, что делегация в Свердловской области осмотрела заводы, работающие в рамках Гособоронзаказа.
Также сенаторы вместе с депутатами Заксобрания посетили Екатеринбургское суворовское военное училище, ознакомились с историей и сегодняшним днем учебного заведения.
Здесь же на базе суворовского училища состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на тему "Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения".
 
Свердловская областьЛюдмила Бабушкина
 
 
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