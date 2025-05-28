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Бабушкина провела встречу с делегацией комитета Совета Федерации РФ

Бабушкина провела встречу с делегацией комитета Совета Федерации РФ - РИА Новости, 28.05.2025

Бабушкина провела встречу с делегацией комитета Совета Федерации РФ

На Среднем Урале работает делегация комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по обороне и безопасности, в среду с ними встретилась председатель... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:36:00+03:00

2025-05-28T14:36:00+03:00

2025-05-28T14:36:00+03:00

свердловская область

людмила бабушкина

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. На Среднем Урале работает делегация комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по обороне и безопасности, в среду с ними встретилась председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, сообщает пресс-служба регионального парламента. Делегацию Совета Федерации возглавляет председатель комитета Владимир Булавин. "Работа, которой занимается комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, позволяет консолидировать усилия предприятий оборонно-промышленного комплекса. Свердловская область – опорный край державы. Сегодня регион подтверждает это звание. Предприятия оборонных отраслей промышленности Среднего Урала выпускают продукцию, необходимую в условиях проведения специальной военной операции. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли ряд решений по поддержке заводов, установивших кооперационные связи с оборонщиками, и малого бизнеса, развивающегося по значимым в условиях СВО направлениям", – отметила Бабушкина. В пресс-службе отметили, что делегация в Свердловской области осмотрела заводы, работающие в рамках Гособоронзаказа. Также сенаторы вместе с депутатами Заксобрания посетили Екатеринбургское суворовское военное училище, ознакомились с историей и сегодняшним днем учебного заведения. Здесь же на базе суворовского училища состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на тему "Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения".

https://ria.ru/20250526/babushkina-2019115325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

людмила бабушкина