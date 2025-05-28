https://ria.ru/20250528/vs-2019526112.html

Российские войска освободили Зеленое поле в ДНР

Российские войска освободили Зеленое поле в ДНР - РИА Новости, 28.05.2025

Российские войска освободили Зеленое поле в ДНР

Российские военные освободили населенные пункты Зеленое Поле в ДНР и Константиновка в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:19:00+03:00

2025-05-28T12:19:00+03:00

2025-05-28T13:56:00+03:00

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днепропетровская область

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Зеленое Поле в ДНР и Константиновка в Сумской области, сообщило Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении военного ведомства.В Минобороны также сообщили, что группировка войск "Север" освободила населенный пункт Константиновка Сумской области.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Новополь Донецкой Народной Республики, Гавриловка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области."ВСУ потеряли более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - добавляется в сводке Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

россия

днепропетровская область

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Кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР Минобороны показало кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР и сообщило, что военные зачистили 460 строений от ВСУ. 2025-05-28T12:19 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецкая народная республика, россия, днепропетровская область, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность