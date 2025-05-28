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Российские войска освободили Зеленое поле в ДНР - РИА Новости, 28.05.2025
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12:19 28.05.2025 (обновлено: 13:56 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/vs-2019526112.html
Российские войска освободили Зеленое поле в ДНР
Российские войска освободили Зеленое поле в ДНР - РИА Новости, 28.05.2025
Российские войска освободили Зеленое поле в ДНР
Российские военные освободили населенные пункты Зеленое Поле в ДНР и Константиновка в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:19:00+03:00
2025-05-28T13:56:00+03:00
донецкая народная республика
россия
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Зеленое Поле в ДНР и Константиновка в Сумской области, сообщило Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении военного ведомства.В Минобороны также сообщили, что группировка войск "Север" освободила населенный пункт Константиновка Сумской области.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Новополь Донецкой Народной Республики, Гавриловка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области."ВСУ потеряли более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - добавляется в сводке Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
россия
днепропетровская область
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Кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР
Минобороны показало кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР и сообщило, что военные зачистили 460 строений от ВСУ.
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донецкая народная республика, россия, днепропетровская область, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Донецкая Народная Республика, Россия, Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска освободили Зеленое поле в ДНР

ВС России освободили Зеленое поле в ДНР и Константиновку в Сумской области

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Зеленое Поле в ДНР и Константиновка в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны также сообщили, что группировка войск "Север" освободила населенный пункт Константиновка Сумской области.
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Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Новополь Донецкой Народной Республики, Гавриловка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.
"ВСУ потеряли более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - добавляется в сводке Минобороны РФ.
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