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Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.05.2025
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14:23 28.05.2025 (обновлено: 15:23 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/ushakov-2019556902.html
Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине, заявили в Кремле
Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.05.2025
Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине, заявили в Кремле
Президент США Дональд Трамп не до конца понимает, что Россия наносит удары только по военным объектам Украины, заявил помощник президента Юрий Ушаков... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:23:00+03:00
2025-05-28T15:23:00+03:00
политика
юрий ушаков
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не до конца понимает, что Россия наносит удары только по военным объектам Украины, заявил помощник президента Юрий Ушаков корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину."Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем. Причем до конца не понимает, что мы бьем исключительно по объектам военной инфраструктуры или по объектам ВПК", — отметил он.По словам Ушакова, главу Белого дома в целом недостаточно информируют о реальной ситуации в контексте украинского кризиса."О том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов", — уточнил помощник президента. На днях Трамп резко высказался в адрес Москвы после того, как российские войска нанесли серию ударов по украинским военно-промышленным предприятиям. А накануне он заявил, что Россия "играет с огнем".Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс призвала не рассматривать эти слова как разочарование американского президента, назвав его человеком, который "руководит мирными усилиями в стольких разных регионах".Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Белого дома, связал их с эмоциональной перегрузкой, характерной для всех участников переговорного процесса. При этом Москва, подчеркнул он, принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.
https://ria.ru/20250528/tramp-2019553265.html
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Ушаков: Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине
Полное заявление Ушакова журналисту "России 1" Павлу Зарубину о том, что Трампа недостаточно информируют по поводу украинского конфликта.
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политика, юрий ушаков, сша, дональд трамп, государственный департамент сша, россия, украина, павел зарубин
Политика, Юрий Ушаков, США, Дональд Трамп, Государственный департамент США, Россия, Украина, Павел Зарубин

Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине, заявили в Кремле

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не до конца понимает, что Россия наносит удары только по военным объектам Украины, заявил помощник президента Юрий Ушаков корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину.
"Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем. Причем до конца не понимает, что мы бьем исключительно по объектам военной инфраструктуры или по объектам ВПК", — отметил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Песков оценил усилия Трампа в урегулировании конфликта на Украине
Вчера, 14:08
По словам Ушакова, главу Белого дома в целом недостаточно информируют о реальной ситуации в контексте украинского кризиса.
"О том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов", — уточнил помощник президента.
На днях Трамп резко высказался в адрес Москвы после того, как российские войска нанесли серию ударов по украинским военно-промышленным предприятиям. А накануне он заявил, что Россия "играет с огнем".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Келлог пояснил слова Трампа об "игре с огнем"
Вчера, 04:17
Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс призвала не рассматривать эти слова как разочарование американского президента, назвав его человеком, который "руководит мирными усилиями в стольких разных регионах".
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Белого дома, связал их с эмоциональной перегрузкой, характерной для всех участников переговорного процесса. При этом Москва, подчеркнул он, принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Киев и Европа наконец придумали, как сделать Путина и Трампа врагами
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ПолитикаЮрий УшаковСШАДональд ТрампГосударственный департамент СШАРоссияУкраинаПавел Зарубин
 
 
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