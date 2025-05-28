https://ria.ru/20250528/ushakov-2019556902.html
Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине, заявили в Кремле
Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.05.2025
Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине, заявили в Кремле
Президент США Дональд Трамп не до конца понимает, что Россия наносит удары только по военным объектам Украины, заявил помощник президента Юрий Ушаков... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:23:00+03:00
2025-05-28T14:23:00+03:00
2025-05-28T15:23:00+03:00
политика
юрий ушаков
сша
дональд трамп
государственный департамент сша
россия
украина
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019554461_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c843ac3547d175dd1fe1d84863abe138.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не до конца понимает, что Россия наносит удары только по военным объектам Украины, заявил помощник президента Юрий Ушаков корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину."Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем. Причем до конца не понимает, что мы бьем исключительно по объектам военной инфраструктуры или по объектам ВПК", — отметил он.По словам Ушакова, главу Белого дома в целом недостаточно информируют о реальной ситуации в контексте украинского кризиса."О том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов", — уточнил помощник президента. На днях Трамп резко высказался в адрес Москвы после того, как российские войска нанесли серию ударов по украинским военно-промышленным предприятиям. А накануне он заявил, что Россия "играет с огнем".Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс призвала не рассматривать эти слова как разочарование американского президента, назвав его человеком, который "руководит мирными усилиями в стольких разных регионах".Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Белого дома, связал их с эмоциональной перегрузкой, характерной для всех участников переговорного процесса. При этом Москва, подчеркнул он, принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.
https://ria.ru/20250528/tramp-2019553265.html
https://ria.ru/20250528/tramp-2019466152.html
https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019554461_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_11ded2b63c6dfb281add215674e486c3.jpg
Ушаков: Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине
Полное заявление Ушакова журналисту "России 1" Павлу Зарубину о том, что Трампа недостаточно информируют по поводу украинского конфликта.
2025-05-28T14:23
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, юрий ушаков, сша, дональд трамп, государственный департамент сша, россия, украина, павел зарубин
Политика, Юрий Ушаков, США, Дональд Трамп, Государственный департамент США, Россия, Украина, Павел Зарубин