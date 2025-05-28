https://ria.ru/20250528/ushakov-2019556902.html

Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине, заявили в Кремле

Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.05.2025

Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине, заявили в Кремле

Президент США Дональд Трамп не до конца понимает, что Россия наносит удары только по военным объектам Украины, заявил помощник президента Юрий Ушаков... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:23:00+03:00

2025-05-28T14:23:00+03:00

2025-05-28T15:23:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не до конца понимает, что Россия наносит удары только по военным объектам Украины, заявил помощник президента Юрий Ушаков корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину."Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем. Причем до конца не понимает, что мы бьем исключительно по объектам военной инфраструктуры или по объектам ВПК", — отметил он.По словам Ушакова, главу Белого дома в целом недостаточно информируют о реальной ситуации в контексте украинского кризиса."О том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов", — уточнил помощник президента. На днях Трамп резко высказался в адрес Москвы после того, как российские войска нанесли серию ударов по украинским военно-промышленным предприятиям. А накануне он заявил, что Россия "играет с огнем".Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс призвала не рассматривать эти слова как разочарование американского президента, назвав его человеком, который "руководит мирными усилиями в стольких разных регионах".Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Белого дома, связал их с эмоциональной перегрузкой, характерной для всех участников переговорного процесса. При этом Москва, подчеркнул он, принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.

https://ria.ru/20250528/tramp-2019553265.html

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Ушаков: Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине Полное заявление Ушакова журналисту "России 1" Павлу Зарубину о том, что Трампа недостаточно информируют по поводу украинского конфликта. 2025-05-28T14:23 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, юрий ушаков, сша, дональд трамп, государственный департамент сша, россия, украина, павел зарубин