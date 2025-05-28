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Ушаков: Трамп не понимает, что Россия бьет только по ВПК на Украине
Ушаков: Трамп не понимает, что Россия бьет только по ВПК на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
Ушаков: Трамп не понимает, что Россия бьет только по ВПК на Украине
Президент США Дональд Трамп до конца не понимает, что Россия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры Украины, заявил помощник президента РФ Юрий РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:02:00+03:00
2025-05-28T14:02:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп до конца не понимает, что Россия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры Украины, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. "Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем. Причем до конца не понимает, что мы бьем исключительно по объектам военной инфраструктуры или по объектам ВПК", - сказал Ушаков корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину.
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Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, В мире
Ушаков: Трамп не понимает, что Россия бьет только по ВПК на Украине
Ушаков: Трамп не понимает, что РФ атакует только военные объекты на Украине