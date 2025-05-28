https://ria.ru/20250528/ushakov-2019546515.html

Ушаков: Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине

Ушаков: Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине - РИА Новости, 28.05.2025

Ушаков: Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине

Президента США Дональда Трампа недостаточно информируют о реально происходящем в контексте украинско-российского противостояния. РИА Новости, 28.05.2025

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа недостаточно информируют о реально происходящем в контексте украинско-российского противостояния.Помощник президента России Юрий Ушаков считает, что президента США Дональда Трампа недостаточно информируют о реально происходящем в контексте украинско-российского противостояния. Он отметил, что российская сторона отслеживает заявления американского лидера. "Во многом приходим к выводу, что Трампа недостаточно информируют о том, что реально происходит в контексте украинско-российского противостояния", — сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Помощник российского лидера считает, что президента США не информируют об участившихся террористических атаках Украины против мирных российских городов. Трамп знает только о предпринимаемых Россией ответных мерах, причем до конца не понимает, что Россия бьет исключительно по украинским объектам военной инфраструктуры или ВПК, добавил Ушаков.

https://ria.ru/20250528/tramp--2019486284.html

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Ушаков: Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине Полное заявление Ушакова журналисту "России 1" Павлу Зарубину о том, что Трампа недостаточно информируют по поводу украинского конфликта. 2025-05-28T13:52 true PT1M06S

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россия, сша, украина, юрий ушаков, дональд трамп, павел зарубин, в мире