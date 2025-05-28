https://ria.ru/20250528/ushakov-2019546515.html
Ушаков: Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине
Ушаков: Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
Ушаков: Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине
Президента США Дональда Трампа недостаточно информируют о реально происходящем в контексте украинско-российского противостояния. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:52:00+03:00
2025-05-28T13:52:00+03:00
2025-05-28T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа недостаточно информируют о реально происходящем в контексте украинско-российского противостояния.Помощник президента России Юрий Ушаков считает, что президента США Дональда Трампа недостаточно информируют о реально происходящем в контексте украинско-российского противостояния. Он отметил, что российская сторона отслеживает заявления американского лидера. "Во многом приходим к выводу, что Трампа недостаточно информируют о том, что реально происходит в контексте украинско-российского противостояния", — сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Помощник российского лидера считает, что президента США не информируют об участившихся террористических атаках Украины против мирных российских городов. Трамп знает только о предпринимаемых Россией ответных мерах, причем до конца не понимает, что Россия бьет исключительно по украинским объектам военной инфраструктуры или ВПК, добавил Ушаков.
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Ушаков: Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине
Полное заявление Ушакова журналисту "России 1" Павлу Зарубину о том, что Трампа недостаточно информируют по поводу украинского конфликта.
2025-05-28T13:52
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Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Павел Зарубин, В мире
Ушаков: Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине
Ушаков: Трампа недостаточно информируют о реально происходящем на Украине