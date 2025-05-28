https://ria.ru/20250528/ukraina-2019480480.html

"Нужен труп". В Киеве пришли в ярость из-за планов Запада по Украине

"Нужен труп". В Киеве пришли в ярость из-за планов Запада по Украине - РИА Новости, 28.05.2025

"Нужен труп". В Киеве пришли в ярость из-за планов Запада по Украине

Риторика западных союзников Украины о дальнобойном оружии для ВСУ говорит о стремлении не допустить урегулирования конфликта, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:44:00+03:00

2025-05-28T08:44:00+03:00

2025-05-28T09:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Риторика западных союзников Украины о дальнобойном оружии для ВСУ говорит о стремлении не допустить урегулирования конфликта, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Вся словесная эскалация со стороны “союзников” — подпитка безумия Зеленского, который цепляется за любой повод, чтобы продолжить войну. Даже за несуществующие “таурусы", — написал он.По словам политика, глобалисты хотят загнать Украину в ситуацию, когда остановить конфликт будет невозможно."Им поскорее нужен труп Украины, чтобы разобрать его на органы", — заключил Дубинский.В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.В середине апреля канцлер ФРГ допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. Тем не менее чуть позднее он заявил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ дальнобойное оружие, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Тогда же политик отметил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250528/merts-2019490343.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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в мире, украина, александр дубинский, вооруженные силы украины, германия, фридрих мерц