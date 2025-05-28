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"Нужен труп". В Киеве пришли в ярость из-за планов Запада по Украине - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 28.05.2025 (обновлено: 09:50 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019480480.html
"Нужен труп". В Киеве пришли в ярость из-за планов Запада по Украине
"Нужен труп". В Киеве пришли в ярость из-за планов Запада по Украине - РИА Новости, 28.05.2025
"Нужен труп". В Киеве пришли в ярость из-за планов Запада по Украине
Риторика западных союзников Украины о дальнобойном оружии для ВСУ говорит о стремлении не допустить урегулирования конфликта, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T08:44:00+03:00
2025-05-28T09:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр дубинский
вооруженные силы украины
германия
фридрих мерц
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Риторика западных союзников Украины о дальнобойном оружии для ВСУ говорит о стремлении не допустить урегулирования конфликта, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Вся словесная эскалация со стороны “союзников” — подпитка безумия Зеленского, который цепляется за любой повод, чтобы продолжить войну. Даже за несуществующие “таурусы", — написал он.По словам политика, глобалисты хотят загнать Украину в ситуацию, когда остановить конфликт будет невозможно."Им поскорее нужен труп Украины, чтобы разобрать его на органы", — заключил Дубинский.В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.В середине апреля канцлер ФРГ допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. Тем не менее чуть позднее он заявил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ дальнобойное оружие, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Тогда же политик отметил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250528/merts-2019490343.html
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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в мире, украина, александр дубинский, вооруженные силы украины, германия, фридрих мерц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Германия, Фридрих Мерц
"Нужен труп". В Киеве пришли в ярость из-за планов Запада по Украине

Дубинский: союзники Украины пытаются не допустить прекращения конфликта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Риторика западных союзников Украины о дальнобойном оружии для ВСУ говорит о стремлении не допустить урегулирования конфликта, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Вся словесная эскалация со стороны “союзников” — подпитка безумия Зеленского, который цепляется за любой повод, чтобы продолжить войну. Даже за несуществующие “таурусы", — написал он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
СМИ узнали о неожиданной реакции союзников Мерца на заявления об Украине
09:47
По словам политика, глобалисты хотят загнать Украину в ситуацию, когда остановить конфликт будет невозможно.
"Им поскорее нужен труп Украины, чтобы разобрать его на органы", — заключил Дубинский.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
В середине апреля канцлер ФРГ допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. Тем не менее чуть позднее он заявил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ дальнобойное оружие, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Тогда же политик отметил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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26 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныГерманияФридрих Мерц
 
 
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