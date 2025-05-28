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Оборудование для реабилитации поступило в белгородскую Чернянскую ЦРБ - РИА Новости, 28.05.2025
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Белгородская область
 
13:04 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/tsrb-2019537908.html
Оборудование для реабилитации поступило в белгородскую Чернянскую ЦРБ
Оборудование для реабилитации поступило в белгородскую Чернянскую ЦРБ - РИА Новости, 28.05.2025
Оборудование для реабилитации поступило в белгородскую Чернянскую ЦРБ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Чернянскую ЦРБ поступили 54 единицы оборудования для реабилитации пациентов, в том числе после... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:04:00+03:00
2025-05-28T13:04:00+03:00
белгородская область
белгород
старый оскол
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Чернянскую ЦРБ поступили 54 единицы оборудования для реабилитации пациентов, в том числе после замены суставов. "В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в реабилитационное отделение Чернянской ЦРБ закупили различные аппараты для реабилитации, в том числе и после эндопротезирования суставов", - сообщил Гладков, слова которого в среду приводит пресс-служба регионального правительства. Проведение операций по эндопротезированию - беспрецедентная программа по замене суставов, которая реализуется в Белгородской области. По данным региональных властей, с начала этого года врачи региона провели свыше тысячи операций по эндопротезированию суставов: заменили 633 тазобедренных и 466 коленных суставов. На данный момент такие операции выполняют в областной клинической больнице Святителя Иоасафа, во второй городской больнице Белгорода, а также в окружной больнице Святителя Луки Крымского в Старом Осколе. "Я рад, что закупка нового оборудования позволит нам помогать жителям нашей области, которые прошли операцию, проводить реабилитацию ближе к своему дому. До конца года в Губкинскую ЦРБ также поступит дополнительное оборудование, которое позволит пройти реабилитацию после различных заболеваний", - подчеркнул глава региона, отметив, что впереди еще много работы по этому направлению. В конце 2024 года губернатор Белгородской области поручил ликвидировать очередь на проведение операций по замене суставов за счёт внутренних резервов. Ранее очередь на операцию по замене коленных суставов в среднем занимала от года, а по замене тазобедренных - от семи месяцев. В настоящий момент время ожидания в очереди составляет порядка четырех месяцев на замену тазобедренного сустава и порядка 10 месяцев - на замену коленного. Гладков поручил с каждым пациентом после проведения операций по эндопротезированию поддерживать обратную связь и при необходимости оказывать помощь. "Только в областной больнице мы в этом году провели планово уже 828 операций. И для сравнения в прошлом году у нас по всей области проводилось порядка 1,5 тысяч операций. До конца года проведем не менее 4,5 тысяч операций", - сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
https://ria.ru/20240826/protezy-1968124461.html
https://ria.ru/20250317/bolnitsa-2005470732.html
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белгород, старый оскол, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгород, Старый Оскол, Вячеслав Гладков
Оборудование для реабилитации поступило в белгородскую Чернянскую ЦРБ

Гладков: Белгородская область получила 54 единицы оборудования для реабилитации

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Чернянскую ЦРБ поступили 54 единицы оборудования для реабилитации пациентов, в том числе после замены суставов.
"В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в реабилитационное отделение Чернянской ЦРБ закупили различные аппараты для реабилитации, в том числе и после эндопротезирования суставов", - сообщил Гладков, слова которого в среду приводит пресс-служба регионального правительства.
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Проведение операций по эндопротезированию - беспрецедентная программа по замене суставов, которая реализуется в Белгородской области. По данным региональных властей, с начала этого года врачи региона провели свыше тысячи операций по эндопротезированию суставов: заменили 633 тазобедренных и 466 коленных суставов.
На данный момент такие операции выполняют в областной клинической больнице Святителя Иоасафа, во второй городской больнице Белгорода, а также в окружной больнице Святителя Луки Крымского в Старом Осколе.
"Я рад, что закупка нового оборудования позволит нам помогать жителям нашей области, которые прошли операцию, проводить реабилитацию ближе к своему дому. До конца года в Губкинскую ЦРБ также поступит дополнительное оборудование, которое позволит пройти реабилитацию после различных заболеваний", - подчеркнул глава региона, отметив, что впереди еще много работы по этому направлению.
В конце 2024 года губернатор Белгородской области поручил ликвидировать очередь на проведение операций по замене суставов за счёт внутренних резервов. Ранее очередь на операцию по замене коленных суставов в среднем занимала от года, а по замене тазобедренных - от семи месяцев. В настоящий момент время ожидания в очереди составляет порядка четырех месяцев на замену тазобедренного сустава и порядка 10 месяцев - на замену коленного. Гладков поручил с каждым пациентом после проведения операций по эндопротезированию поддерживать обратную связь и при необходимости оказывать помощь.
"Только в областной больнице мы в этом году провели планово уже 828 операций. И для сравнения в прошлом году у нас по всей области проводилось порядка 1,5 тысяч операций. До конца года проведем не менее 4,5 тысяч операций", - сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
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Белгородская областьБелгородСтарый ОсколВячеслав Гладков
 
 
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