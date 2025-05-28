https://ria.ru/20250528/trump-2019592579.html

В Совфеде предположили, кому адресованы высказывания Трампа о России

В Совфеде предположили, кому адресованы высказывания Трампа о России - РИА Новости, 28.05.2025

В Совфеде предположили, кому адресованы высказывания Трампа о России

Заявление американского президента Дональда Трампа относительно России могло быть адресовано в том числе его оппонентам в США, считает первый зампред оборонного РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:42:00+03:00

2025-05-28T16:42:00+03:00

2025-05-28T16:42:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Заявление американского президента Дональда Трампа относительно России могло быть адресовано в том числе его оппонентам в США, считает первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24". Ранее Трамп резко высказался в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем" и что если бы не он, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя эти слова Трампа, заявил, что знает только одну действительно плохую вещь, и это Третья мировая война, а также надеется, что Трамп понимает это. "Это, конечно, такое агрессивное по риторике заявление, хотя по риторике в первую очередь, потому что что конкретно он имел в виду, президент Соединенных Штатов так и не пояснил. Действительно, что-то очень серьёзное, это уже больше похоже на Третью мировую войну. Но я думаю, что это был сигнал, адресованный не только Москве, но и оппонентам Трампа внутри Соединенных Штатов. С учётом того, что по мере развития ситуации на украинском треке возможности для маневра у Трампа сужаются", - сказал Чижов. По его словам, такое заявление Трампа звучит в условиях отсутствия реального прогресса, который бы он мог продемонстрировать миру, Соединенным Штатам, своим противникам в США, как успех его личной дипломатии. "В этих условиях такой предупредительный выстрел, естественно, с учётом его манер и склонности к таким громким, нередко эпатажным заявлениям, это и следует расценивать", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20250528/tramp-2019466152.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, владимир чижов, дмитрий медведев, совет федерации рф