В Совфеде предположили, кому адресованы высказывания Трампа о России
Сенатор Чижов: заявление Трампа о России могло быть адресовано его оппонентам
© Getty Images / Kevin DietschПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Заявление американского президента Дональда Трампа относительно России могло быть адресовано в том числе его оппонентам в США, считает первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Трамп резко высказался в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем" и что если бы не он, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя эти слова Трампа, заявил, что знает только одну действительно плохую вещь, и это Третья мировая война, а также надеется, что Трамп понимает это.
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"Это, конечно, такое агрессивное по риторике заявление, хотя по риторике в первую очередь, потому что что конкретно он имел в виду, президент Соединенных Штатов так и не пояснил. Действительно, что-то очень серьёзное, это уже больше похоже на Третью мировую войну. Но я думаю, что это был сигнал, адресованный не только Москве, но и оппонентам Трампа внутри Соединенных Штатов. С учётом того, что по мере развития ситуации на украинском треке возможности для маневра у Трампа сужаются", - сказал Чижов.
По его словам, такое заявление Трампа звучит в условиях отсутствия реального прогресса, который бы он мог продемонстрировать миру, Соединенным Штатам, своим противникам в США, как успех его личной дипломатии.
"В этих условиях такой предупредительный выстрел, естественно, с учётом его манер и склонности к таким громким, нередко эпатажным заявлениям, это и следует расценивать", - заключил сенатор.