https://ria.ru/20250528/trevoga-2019452020.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 28.05.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T00:11:00+03:00
2025-05-28T00:11:00+03:00
2025-05-28T00:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_198514f225fed7bab0c6e8567d8920d9.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он. Гусев добавил, что силы ПВО наготове.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c2ec957e25586bb3e6cd4d902e2b7b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников