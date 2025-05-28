Трамп не получает полной информации о ситуации на Украине, считает эксперт
Экс-аналитик Пентагона Малуф: Трамп не получает полной информации от разведки
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Бывший старший аналитик Минобороны США Майкл Малуф заявил в комментарии РИА Новости, что президент США Дональд Трамп не получает полной информации о ситуации вокруг конфликта на Украине из-за действий глубинного государства и лояльных Киеву сил внутри американского разведывательного сообщества.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину заявил, что Дональд Трамп недостаточно информирован о происходящем в контексте украинско-российского противостояния. Ушаков также отметил, что американского лидера не информируют об участившихся террористических атаках Украины против мирных российских городов. Трамп знает только о предпринимаемых Россией ответных мерах, причем до конца не понимает, что РФ бьет исключительно по украинским объектам военной инфраструктуры или ВПК.
"Он абсолютно прав. Трамп не получает в полной мере докладов от своей разведки. И я думаю, что это делается намеренно, особенно с учётом того, что у глубинного государства много сторонников Украины. Ему показывают только одну сторону", — отреагировал Малуф на заявления Ушакова.
Он также напомнил об инциденте, когда Трамп, выступая несколько дней назад, признался, что не слышал о попадании вертолёта президента России Владимира Путина в эпицентр отражения массированной атаки украинских беспилотников.
"Он (Трамп) сказал, что "должен это проверить". Это говорит мне о том, что он получает только одну сторону информации", — отметил аналитик.
По словам Малуфа, одностороннюю картину формируют и западные СМИ, которые не освещают позицию Москвы по ударам по Украине.
"Это также проявляется во многом в западной прессе, потому что они не передают, что говорил (пресс-секретарь главы РФ Дмитрий) Песков о причинах, по которым Россия направляла ракеты в сторону Украины — это был ответ на массированную атаку, которая происходила. Таким образом, западные СМИ фактически помогают Западу — будь то в США, Великобритании или даже Франции", — заявил он.
Аналитик также указал, что неоконсерваторы как внутри, так и вне окружения Трампа пытаются блокировать его попытки инициировать переговоры по Украине. Он считает, что в этой деятельности участвуют разведка, Пентагон и госдепартамент, где, по его словам, "на высших уровнях создаются препоны".
"Он (Трамп) может хотеть переговоров, но за кулисами они делают всё, чтобы воспрепятствовать ему. По сути, его подрывают собственные люди", — заключил он.