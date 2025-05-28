https://ria.ru/20250528/tramp-2019542731.html
Москва отслеживает все заявления Трампа, заявил Ушаков
Москва отслеживает все заявления Трампа, заявил Ушаков - РИА Новости, 28.05.2025
Москва отслеживает все заявления Трампа, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп делает много заявлений, Москва их отслеживает, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:29:00+03:00
2025-05-28T13:29:00+03:00
2025-05-28T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп делает много заявлений, Москва их отслеживает, заявил помощник президента России Юрий Ушаков."Уже много чего Трамп говорит, мы, естественно, все это читаем, отслеживаем, так сказать", - сказал Ушаков журналисту "России1" Павлу Зарубину, комментируя заявления Трампа.
https://ria.ru/20250528/tramp-2019364966.html
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Москва отслеживает все заявления Трампа, заявил Ушаков
Ушаков: Трамп делает много заявлений, Москва их отслеживает