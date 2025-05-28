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Москва отслеживает все заявления Трампа, заявил Ушаков - РИА Новости, 28.05.2025
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13:29 28.05.2025 (обновлено: 13:34 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/tramp-2019542731.html
Москва отслеживает все заявления Трампа, заявил Ушаков
Москва отслеживает все заявления Трампа, заявил Ушаков - РИА Новости, 28.05.2025
Москва отслеживает все заявления Трампа, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп делает много заявлений, Москва их отслеживает, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 28.05.2025
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юрий ушаков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп делает много заявлений, Москва их отслеживает, заявил помощник президента России Юрий Ушаков."Уже много чего Трамп говорит, мы, естественно, все это читаем, отслеживаем, так сказать", - сказал Ушаков журналисту "России1" Павлу Зарубину, комментируя заявления Трампа.
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москва, сша, дональд трамп, юрий ушаков, россия, павел зарубин, в мире
Москва, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Россия, Павел Зарубин, В мире
Москва отслеживает все заявления Трампа, заявил Ушаков

Ушаков: Трамп делает много заявлений, Москва их отслеживает

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп делает много заявлений, Москва их отслеживает, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Уже много чего Трамп говорит, мы, естественно, все это читаем, отслеживаем, так сказать", - сказал Ушаков журналисту "России1" Павлу Зарубину, комментируя заявления Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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МоскваСШАДональд ТрампЮрий УшаковРоссияПавел ЗарубинВ мире
 
 
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