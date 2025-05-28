Рейтинг@Mail.ru
Концепцию проекта "Товар Союзного государства" разработают в 2025 году - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
20:10 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/tovar-2019655352.html
Концепцию проекта "Товар Союзного государства" разработают в 2025 году
Концепцию проекта "Товар Союзного государства" разработают в 2025 году - РИА Новости, 28.05.2025
Концепцию проекта "Товар Союзного государства" разработают в 2025 году
Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что до конца этого года планируется завершить работу над разработкой концепции проекта "Товар... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T20:10:00+03:00
2025-05-28T20:10:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955843079_0:37:2970:1708_1920x0_80_0_0_2d0822281a5781de8373d7398d2d5c1a.jpg
МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что до конца этого года планируется завершить работу над разработкой концепции проекта "Товар Союзного государства". "Сегодня в нашей повестке Группы высокого уровня (союзного совмина – ред.) рассматривался вопрос статуса товара Союзного государства как одного из элементов защиты нашего общего рынка от необоснованного импорта. Выработана согласованная позиция о начале проведения пилотного проекта по четырем группам товаров: это станки, автобусы, грузовые автомобили и микроэлектроника", - сказал Крутой на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, сопредседателем которой он является. Его слова приводит агентство Белта. Он добавил, что стороны намерены до конца года завершить работу над концепцией проекта "Товар Союзного государства". "Выступая в Совете Федерации в марте этого года, наш лидер подчеркнул, что несмотря на разный ресурсный потенциал Беларуси и России, мы очень органично дополняем друг друга и объединяем преимущества наших стран по всем направлениям развития. Цель и ближайшая основная задача - обеспечить реализацию единой скоординированной промышленной, технологической политики - не меняется", - добавил Крутой.-0-
https://ria.ru/20250528/chernyavskaya-2019648012.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955843079_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_aa1ba663e6db46cb9b736a8863fa6d53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, совет федерации рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Совет Федерации РФ
Концепцию проекта "Товар Союзного государства" разработают в 2025 году

Работа над концепцией проекта "Товар Союзного государства" завершится в 2025 г

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой
Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что до конца этого года планируется завершить работу над разработкой концепции проекта "Товар Союзного государства".
"Сегодня в нашей повестке Группы высокого уровня (союзного совмина – ред.) рассматривался вопрос статуса товара Союзного государства как одного из элементов защиты нашего общего рынка от необоснованного импорта. Выработана согласованная позиция о начале проведения пилотного проекта по четырем группам товаров: это станки, автобусы, грузовые автомобили и микроэлектроника", - сказал Крутой на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, сопредседателем которой он является. Его слова приводит агентство Белта.
Он добавил, что стороны намерены до конца года завершить работу над концепцией проекта "Товар Союзного государства".
"Выступая в Совете Федерации в марте этого года, наш лидер подчеркнул, что несмотря на разный ресурсный потенциал Беларуси и России, мы очень органично дополняем друг друга и объединяем преимущества наших стран по всем направлениям развития. Цель и ближайшая основная задача - обеспечить реализацию единой скоординированной промышленной, технологической политики - не меняется", - добавил Крутой.-0-
Заседание Комиссии Парламентского Собрания по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество в сфере экологии
Вчера, 19:57
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала