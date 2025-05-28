https://ria.ru/20250528/tovar-2019655352.html

Концепцию проекта "Товар Союзного государства" разработают в 2025 году

Концепцию проекта "Товар Союзного государства" разработают в 2025 году - РИА Новости, 28.05.2025

Концепцию проекта "Товар Союзного государства" разработают в 2025 году

Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что до конца этого года планируется завершить работу над разработкой концепции проекта "Товар... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T20:10:00+03:00

2025-05-28T20:10:00+03:00

2025-05-28T20:10:00+03:00

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МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что до конца этого года планируется завершить работу над разработкой концепции проекта "Товар Союзного государства". "Сегодня в нашей повестке Группы высокого уровня (союзного совмина – ред.) рассматривался вопрос статуса товара Союзного государства как одного из элементов защиты нашего общего рынка от необоснованного импорта. Выработана согласованная позиция о начале проведения пилотного проекта по четырем группам товаров: это станки, автобусы, грузовые автомобили и микроэлектроника", - сказал Крутой на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, сопредседателем которой он является. Его слова приводит агентство Белта. Он добавил, что стороны намерены до конца года завершить работу над концепцией проекта "Товар Союзного государства". "Выступая в Совете Федерации в марте этого года, наш лидер подчеркнул, что несмотря на разный ресурсный потенциал Беларуси и России, мы очень органично дополняем друг друга и объединяем преимущества наших стран по всем направлениям развития. Цель и ближайшая основная задача - обеспечить реализацию единой скоординированной промышленной, технологической политики - не меняется", - добавил Крутой.-0-

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белоруссия, россия, совет федерации рф