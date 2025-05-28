https://ria.ru/20250528/taurus-2019666641.html

Во Франции заявили, что Россия накажет ФРГ в случае поставок Киеву Taurus

Во Франции заявили, что Россия накажет ФРГ в случае поставок Киеву Taurus - РИА Новости, 28.05.2025

Во Франции заявили, что Россия накажет ФРГ в случае поставок Киеву Taurus

Россия с большой вероятностью отреагирует в случае решения Берлина поставлять Киеву ракеты Taurus, и Германия "будет наказана", заявил РИА Новости французский... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T21:58:00+03:00

2025-05-28T21:58:00+03:00

2025-05-28T21:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

германия

украина

фридрих мерц

маргарита симоньян

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия с большой вероятностью отреагирует в случае решения Берлина поставлять Киеву ракеты Taurus, и Германия "будет наказана", заявил РИА Новости французский полковник Жак Хогар. В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. В среду главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в московских кабинетах обсуждают, что в случае нанесения ударов по Москве немецким оружием, российской стороне ничего не останется, кроме как бить по Берлину. При этом она отметила, что атаки ракетами Taurus можно осуществить только при участии немецких военных. "Россия, конечно, отреагирует, и Германия будет наказана. Это очевидно. Поэтому я не знаю, что на самом деле происходит в их головах. Я поражен их заявлениями", - сказал полковник, прослуживший во французской армии 26 лет. Он подчеркнул, что такое преступное решение может обернуться катастрофой, так как у Европы нет возможностей противостоять потенциальному ответу России. "Если они спровоцируют реакцию России, она будет ужасной для Германии и стран НАТО, которые поддерживают эту агрессивную политику", - добавил экс-военный, отметив, что у лидеров крупных европейских стран, а также у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен есть "личные мотивы" для подобных решений, обусловленные их шаткими политическими перспективами. По мнению полковника, Мерц пытается быть воинственным, не имея для этого экономической основы: экономика Германии сокращается, в стране проблемы с энергетикой. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250528/simonyan-2019567955.html

https://ria.ru/20250528/ekspert-2019658808.html

https://ria.ru/20250528/kartapolov-2019616984.html

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россия, германия, украина, фридрих мерц, маргарита симоньян, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия