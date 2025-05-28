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Во Франции заявили, что Россия накажет ФРГ в случае поставок Киеву Taurus - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:58 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/taurus-2019666641.html
Во Франции заявили, что Россия накажет ФРГ в случае поставок Киеву Taurus
Во Франции заявили, что Россия накажет ФРГ в случае поставок Киеву Taurus - РИА Новости, 28.05.2025
Во Франции заявили, что Россия накажет ФРГ в случае поставок Киеву Taurus
Россия с большой вероятностью отреагирует в случае решения Берлина поставлять Киеву ракеты Taurus, и Германия "будет наказана", заявил РИА Новости французский... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T21:58:00+03:00
2025-05-28T21:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
германия
украина
фридрих мерц
маргарита симоньян
урсула фон дер ляйен
нато
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия с большой вероятностью отреагирует в случае решения Берлина поставлять Киеву ракеты Taurus, и Германия "будет наказана", заявил РИА Новости французский полковник Жак Хогар. В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. В среду главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в московских кабинетах обсуждают, что в случае нанесения ударов по Москве немецким оружием, российской стороне ничего не останется, кроме как бить по Берлину. При этом она отметила, что атаки ракетами Taurus можно осуществить только при участии немецких военных. "Россия, конечно, отреагирует, и Германия будет наказана. Это очевидно. Поэтому я не знаю, что на самом деле происходит в их головах. Я поражен их заявлениями", - сказал полковник, прослуживший во французской армии 26 лет. Он подчеркнул, что такое преступное решение может обернуться катастрофой, так как у Европы нет возможностей противостоять потенциальному ответу России. "Если они спровоцируют реакцию России, она будет ужасной для Германии и стран НАТО, которые поддерживают эту агрессивную политику", - добавил экс-военный, отметив, что у лидеров крупных европейских стран, а также у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен есть "личные мотивы" для подобных решений, обусловленные их шаткими политическими перспективами. По мнению полковника, Мерц пытается быть воинственным, не имея для этого экономической основы: экономика Германии сокращается, в стране проблемы с энергетикой. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250528/simonyan-2019567955.html
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россия, германия, украина, фридрих мерц, маргарита симоньян, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Украина, Фридрих Мерц, Маргарита Симоньян, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия
Во Франции заявили, что Россия накажет ФРГ в случае поставок Киеву Taurus

Полковник Хогар: Германия может быть наказана, если поставит Киеву Taurus

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия с большой вероятностью отреагирует в случае решения Берлина поставлять Киеву ракеты Taurus, и Германия "будет наказана", заявил РИА Новости французский полковник Жак Хогар.
В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Москва допускает удары по Берлину в ответ на атаки Taurus, заявила Симоньян
Вчера, 15:18
В среду главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в московских кабинетах обсуждают, что в случае нанесения ударов по Москве немецким оружием, российской стороне ничего не останется, кроме как бить по Берлину. При этом она отметила, что атаки ракетами Taurus можно осуществить только при участии немецких военных.
"Россия, конечно, отреагирует, и Германия будет наказана. Это очевидно. Поэтому я не знаю, что на самом деле происходит в их головах. Я поражен их заявлениями", - сказал полковник, прослуживший во французской армии 26 лет.
Он подчеркнул, что такое преступное решение может обернуться катастрофой, так как у Европы нет возможностей противостоять потенциальному ответу России.
"Если они спровоцируют реакцию России, она будет ужасной для Германии и стран НАТО, которые поддерживают эту агрессивную политику", - добавил экс-военный, отметив, что у лидеров крупных европейских стран, а также у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен есть "личные мотивы" для подобных решений, обусловленные их шаткими политическими перспективами.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Эксперт рассказал о последствиях удара Taurus по Москве для Мерца
Вчера, 20:31
По мнению полковника, Мерц пытается быть воинственным, не имея для этого экономической основы: экономика Германии сокращается, в стране проблемы с энергетикой.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Картаполов пообещал жесткий ответ в случае поставок Taurus Украине
Вчера, 17:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГерманияУкраинаФридрих МерцМаргарита СимоньянУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕврокомиссия
 
 
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