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Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 28.05.2025 (обновлено: 17:06 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/svo-2019528240.html
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 28.05.2025
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:29:00+03:00
2025-05-28T17:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Север&quot; в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка Сумской области&quot;, — говорится в сводке ведомства.В свою очередь, Восточная группировка освободила населенный пункт Зеленое Поле в ДНР. Подразделения "Востока" также поразили личный состав и технику четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Комара, Новополя в ДНР, Гавриловки в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской области.В боях с "Востоком" ВСУ потеряли:Также российские военные уничтожили склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250527/konstantinovka-2019134060.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

ВС России освободили Зеленое Поле в ДНР и Константиновку в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка Сумской области", — говорится в сводке ведомства.

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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27 мая, 08:00
В свою очередь, Восточная группировка освободила населенный пункт Зеленое Поле в ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Зеленое Поле в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Зеленое Поле в ДНР
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Зеленое Поле в ДНР
© Инфографика
1 из 2
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Константиновка в Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Константиновка в Сумской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Константиновка в Сумской области
© Инфографика
2 из 2
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Зеленое Поле в ДНР
© Инфографика
1 из 2
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Константиновка в Сумской области
© Инфографика
2 из 2
Подразделения "Востока" также поразили личный состав и технику четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Комара, Новополя в ДНР, Гавриловки в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской области.
В боях с "Востоком" ВСУ потеряли:
  • более 165 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • десять автомобилей;
  • два орудия полевой артиллерии;
  • станцию радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные уничтожили склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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