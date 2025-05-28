Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
ВС России освободили Зеленое Поле в ДНР и Константиновку в Сумской области
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка Сумской области", — говорится в сводке ведомства.
В свою очередь, Восточная группировка освободила населенный пункт Зеленое Поле в ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Зеленое Поле в ДНР
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Зеленое Поле в ДНР
© Инфографика
1 из 2
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Константиновка в Сумской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Константиновка в Сумской области
© Инфографика
2 из 2
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Зеленое Поле в ДНР
© Инфографика
1 из 2
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Константиновка в Сумской области
© Инфографика
2 из 2
Подразделения "Востока" также поразили личный состав и технику четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Комара, Новополя в ДНР, Гавриловки в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской области.
В боях с "Востоком" ВСУ потеряли:
- более 165 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- десять автомобилей;
- два орудия полевой артиллерии;
- станцию радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные уничтожили склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18