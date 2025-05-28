https://ria.ru/20250528/svo-2019528240.html

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 28.05.2025

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:29:00+03:00

2025-05-28T12:29:00+03:00

2025-05-28T17:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка Сумской области", — говорится в сводке ведомства.В свою очередь, Восточная группировка освободила населенный пункт Зеленое Поле в ДНР. Подразделения "Востока" также поразили личный состав и технику четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Комара, Новополя в ДНР, Гавриловки в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской области.В боях с "Востоком" ВСУ потеряли:Также российские военные уничтожили склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250527/konstantinovka-2019134060.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф