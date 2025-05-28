https://ria.ru/20250528/ssha-2019499684.html
Сотрудники посольства США примут участие в форуме по безопасности в Москве
Сотрудники посольства США примут участие в форуме по безопасности в Москве - РИА Новости, 28.05.2025
Сотрудники посольства США примут участие в форуме по безопасности в Москве
Сотрудники посольства США в РФ представят страну на пленарном заседании XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:32:00+03:00
2025-05-28T10:32:00+03:00
2025-05-28T10:32:00+03:00
форум по международной безопасности в москве — 2025
снг
евразийский экономический союз
одкб
сергей шойгу
сша
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795152_0:231:3232:2048_1920x0_80_0_0_a91c611ebc1f624664910ce5bf84debd.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сотрудники посольства США в РФ представят страну на пленарном заседании XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Страну представляют советник по политическим и экономическим вопросам посольства США Эрик Джордан и второй секретарь дипмиссии Джереми Вентузо. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На предстоящем форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019499133.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795152_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_a89c401bd40d11846a2818cd7a024d47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум по международной безопасности в москве — 2025, снг, евразийский экономический союз, одкб, сергей шойгу, сша, россия, в мире
Форум по международной безопасности в Москве — 2025, СНГ, Евразийский экономический союз, ОДКБ, Сергей Шойгу, США, Россия, В мире
Сотрудники посольства США примут участие в форуме по безопасности в Москве
Сотрудники посольства США представят страну на встрече по безопасности в Москве