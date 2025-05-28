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Сотрудники посольства США примут участие в форуме по безопасности в Москве

Сотрудники посольства США примут участие в форуме по безопасности в Москве - РИА Новости, 28.05.2025

Сотрудники посольства США примут участие в форуме по безопасности в Москве

Сотрудники посольства США в РФ представят страну на пленарном заседании XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:32:00+03:00

2025-05-28T10:32:00+03:00

2025-05-28T10:32:00+03:00

форум по международной безопасности в москве — 2025

снг

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сотрудники посольства США в РФ представят страну на пленарном заседании XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Страну представляют советник по политическим и экономическим вопросам посольства США Эрик Джордан и второй секретарь дипмиссии Джереми Вентузо. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На предстоящем форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.

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форум по международной безопасности в москве — 2025, снг, евразийский экономический союз, одкб, сергей шойгу, сша, россия, в мире