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Сотрудники посольства США примут участие в форуме по безопасности в Москве - РИА Новости, 28.05.2025
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10:32 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/ssha-2019499684.html
Сотрудники посольства США примут участие в форуме по безопасности в Москве
Сотрудники посольства США примут участие в форуме по безопасности в Москве - РИА Новости, 28.05.2025
Сотрудники посольства США примут участие в форуме по безопасности в Москве
Сотрудники посольства США в РФ представят страну на пленарном заседании XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:32:00+03:00
2025-05-28T10:32:00+03:00
форум по международной безопасности в москве — 2025
снг
евразийский экономический союз
одкб
сергей шойгу
сша
россия
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сотрудники посольства США в РФ представят страну на пленарном заседании XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Страну представляют советник по политическим и экономическим вопросам посольства США Эрик Джордан и второй секретарь дипмиссии Джереми Вентузо. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На предстоящем форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.
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форум по международной безопасности в москве — 2025, снг, евразийский экономический союз, одкб, сергей шойгу, сша, россия, в мире
Форум по международной безопасности в Москве — 2025, СНГ, Евразийский экономический союз, ОДКБ, Сергей Шойгу, США, Россия, В мире
Сотрудники посольства США примут участие в форуме по безопасности в Москве

Сотрудники посольства США представят страну на встрече по безопасности в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг над посольством США в России
Флаг над посольством США в России - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Флаг над посольством США в России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сотрудники посольства США в РФ представят страну на пленарном заседании XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Страну представляют советник по политическим и экономическим вопросам посольства США Эрик Джордан и второй секретарь дипмиссии Джереми Вентузо.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На предстоящем форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.
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Форум по международной безопасности в Москве — 2025СНГЕвразийский экономический союзОДКБСергей ШойгуСШАРоссияВ мире
 
 
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