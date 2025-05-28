В США попросили ЕК организовать брифинг по фальсификациям в Польше
В США потребовали от ЕС разъяснений о фальсификациях на выборах в Польше
© AP Photo / Czarek SokolowskiГолосование в первом туре президентских выборов на избирательном участке в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Голосование в первом туре президентских выборов на избирательном участке в Польше. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Члены комитета по иностранным делам палаты представителей США обратились к Еврокомиссии с просьбой организовать брифинг в связи с сообщениями о возможных фальсификациях на президентских выборах в Польше.
"Разворачивающиеся события также поднимают серьезные вопросы о целостности польских демократических институтов и роли ЕС в обеспечении честных выборов. Чтобы развеять эти опасения, мы просим организовать брифинг, на котором будут даны ответы на следующие вопросы", – говорится в письме, направленном председателю европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Палата представителей США выдвигает обвинения против Польши, утверждая, что правящая коалиция под руководством премьер-министра Дональда Туска, заручившись молчаливой поддержкой ЕС, систематически нарушает демократические процедуры и принципы верховенства права в преддверии президентских выборов 2025 года.
Основные претензии касаются использования иностранного финансирования, в частности от структур, связанных с Джорджем Соросом и Демократической партией США, для незаконной поддержки кандидата от правящей коалиции. Также отмечается преднамеренное блокирование государственного финансирования оппозиционной партии PiS, несмотря на судебные решения.
В своем письме палата представителей выдвигает список вопросов, которые, по их мнению, требуют немедленного ответа. Они считают, что это поможет избежать проявлений двойных стандартов, которые могут подорвать доверие к ЕС как к защитнику демократических ценностей.
Восемнадцатого мая 2025 года в Польше прошел первый тур президентских выборов. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому в стране будет проведен второй тур, который состоится 1 июня 2025 года.