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В США попросили ЕК организовать брифинг по фальсификациям в Польше - РИА Новости, 28.05.2025
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05:30 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/ssha-2019469491.html
В США попросили ЕК организовать брифинг по фальсификациям в Польше
В США попросили ЕК организовать брифинг по фальсификациям в Польше - РИА Новости, 28.05.2025
В США попросили ЕК организовать брифинг по фальсификациям в Польше
Члены комитета по иностранным делам палаты представителей США обратились к Еврокомиссии с просьбой организовать брифинг в связи с сообщениями о возможных... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T05:30:00+03:00
2025-05-28T05:30:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Члены комитета по иностранным делам палаты представителей США обратились к Еврокомиссии с просьбой организовать брифинг в связи с сообщениями о возможных фальсификациях на президентских выборах в Польше. "Разворачивающиеся события также поднимают серьезные вопросы о целостности польских демократических институтов и роли ЕС в обеспечении честных выборов. Чтобы развеять эти опасения, мы просим организовать брифинг, на котором будут даны ответы на следующие вопросы", – говорится в письме, направленном председателю европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Палата представителей США выдвигает обвинения против Польши, утверждая, что правящая коалиция под руководством премьер-министра Дональда Туска, заручившись молчаливой поддержкой ЕС, систематически нарушает демократические процедуры и принципы верховенства права в преддверии президентских выборов 2025 года. Основные претензии касаются использования иностранного финансирования, в частности от структур, связанных с Джорджем Соросом и Демократической партией США, для незаконной поддержки кандидата от правящей коалиции. Также отмечается преднамеренное блокирование государственного финансирования оппозиционной партии PiS, несмотря на судебные решения. В своем письме палата представителей выдвигает список вопросов, которые, по их мнению, требуют немедленного ответа. Они считают, что это поможет избежать проявлений двойных стандартов, которые могут подорвать доверие к ЕС как к защитнику демократических ценностей. Восемнадцатого мая 2025 года в Польше прошел первый тур президентских выборов. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому в стране будет проведен второй тур, который состоится 1 июня 2025 года.
https://ria.ru/20250523/polsha-2018460468.html
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в мире, сша, польша, урсула фон дер ляйен, дональд туск, джордж сорос, евросоюз, еврокомиссия, президентские выборы в польше — 2025
В мире, США, Польша, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Туск, Джордж Сорос, Евросоюз, Еврокомиссия, Президентские выборы в Польше — 2025
В США попросили ЕК организовать брифинг по фальсификациям в Польше

В США потребовали от ЕС разъяснений о фальсификациях на выборах в Польше

© AP Photo / Czarek SokolowskiГолосование в первом туре президентских выборов на избирательном участке в Польше
Голосование в первом туре президентских выборов на избирательном участке в Польше - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Голосование в первом туре президентских выборов на избирательном участке в Польше. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Члены комитета по иностранным делам палаты представителей США обратились к Еврокомиссии с просьбой организовать брифинг в связи с сообщениями о возможных фальсификациях на президентских выборах в Польше.
"Разворачивающиеся события также поднимают серьезные вопросы о целостности польских демократических институтов и роли ЕС в обеспечении честных выборов. Чтобы развеять эти опасения, мы просим организовать брифинг, на котором будут даны ответы на следующие вопросы", – говорится в письме, направленном председателю европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.
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Палата представителей США выдвигает обвинения против Польши, утверждая, что правящая коалиция под руководством премьер-министра Дональда Туска, заручившись молчаливой поддержкой ЕС, систематически нарушает демократические процедуры и принципы верховенства права в преддверии президентских выборов 2025 года.
Основные претензии касаются использования иностранного финансирования, в частности от структур, связанных с Джорджем Соросом и Демократической партией США, для незаконной поддержки кандидата от правящей коалиции. Также отмечается преднамеренное блокирование государственного финансирования оппозиционной партии PiS, несмотря на судебные решения.
В своем письме палата представителей выдвигает список вопросов, которые, по их мнению, требуют немедленного ответа. Они считают, что это поможет избежать проявлений двойных стандартов, которые могут подорвать доверие к ЕС как к защитнику демократических ценностей.
Восемнадцатого мая 2025 года в Польше прошел первый тур президентских выборов. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому в стране будет проведен второй тур, который состоится 1 июня 2025 года.
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В миреСШАПольшаУрсула фон дер ЛяйенДональд ТускДжордж СоросЕвросоюзЕврокомиссияПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
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