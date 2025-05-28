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ВСУ потеряли более 165 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 165 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 28.05.2025
ВСУ потеряли более 165 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Киев потерял в зоне действия группировки "Восток" более 165 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:21:00+03:00
2025-05-28T12:21:00+03:00
2025-05-28T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Киев потерял в зоне действия группировки "Восток" более 165 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Новополь Донецкой Народной Республики, Гавриловка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области."ВСУ потеряли более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - добавляется в сводке Минобороны РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ потеряли более 165 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 165 боевиков и 10 машин в зоне действий "Востока" за сутки