https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019526656.html

ВСУ потеряли более 165 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 165 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 28.05.2025

ВСУ потеряли более 165 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Киев потерял в зоне действия группировки "Восток" более 165 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:21:00+03:00

2025-05-28T12:21:00+03:00

2025-05-28T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Киев потерял в зоне действия группировки "Восток" более 165 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Новополь Донецкой Народной Республики, Гавриловка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области."ВСУ потеряли более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - добавляется в сводке Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, днепропетровская область, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)