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ВСУ потеряли более 165 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 28.05.2025 (обновлено: 12:26 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019526656.html
ВСУ потеряли более 165 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 165 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 28.05.2025
ВСУ потеряли более 165 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Киев потерял в зоне действия группировки "Восток" более 165 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:21:00+03:00
2025-05-28T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
днепропетровская область
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Киев потерял в зоне действия группировки "Восток" более 165 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Новополь Донецкой Народной Республики, Гавриловка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области."ВСУ потеряли более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - добавляется в сводке Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, днепропетровская область, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Днепропетровская область, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 165 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 165 боевиков и 10 машин в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа российских военнослужащих
Боевая работа российских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа российских военнослужащих. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Киев потерял в зоне действия группировки "Восток" более 165 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Новополь Донецкой Народной Республики, Гавриловка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.
"ВСУ потеряли более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - добавляется в сводке Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьДнепропетровская областьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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