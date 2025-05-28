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Марочко рассказал о рывке ВС России под Волчанском - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019470770.html
Марочко рассказал о рывке ВС России под Волчанском
Марочко рассказал о рывке ВС России под Волчанском - РИА Новости, 28.05.2025
Марочко рассказал о рывке ВС России под Волчанском
Российские войска сделали рывок в населенном пункте Тихое под харьковским Волчанском, что вынудило ВСУ, понеся потери, отступить, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T06:08:00+03:00
2025-05-28T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
волчанск
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 28 мая – РИА Новости. Российские войска сделали рывок в населенном пункте Тихое под харьковским Волчанском, что вынудило ВСУ, понеся потери, отступить, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После огневого налета на позиции ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) наши передовые подразделения совершили рывок в населенном пункте Тихое, расположенном северо-западнее Волчанска. В ходе боестолкновения украинские боевики утратили занимаемые позиции и, понеся потери, отступили в район Волчанских Хуторов", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, волчанск, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Волчанск, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о рывке ВС России под Волчанском

Марочко: ВС России совершили рывок в населенном пункте Тихое под Волчанском

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ в секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 мая – РИА Новости. Российские войска сделали рывок в населенном пункте Тихое под харьковским Волчанском, что вынудило ВСУ, понеся потери, отступить, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"После огневого налета на позиции ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) наши передовые подразделения совершили рывок в населенном пункте Тихое, расположенном северо-западнее Волчанска. В ходе боестолкновения украинские боевики утратили занимаемые позиции и, понеся потери, отступили в район Волчанских Хуторов", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВолчанскАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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