https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019470770.html
Марочко рассказал о рывке ВС России под Волчанском
Марочко рассказал о рывке ВС России под Волчанском - РИА Новости, 28.05.2025
Марочко рассказал о рывке ВС России под Волчанском
Российские войска сделали рывок в населенном пункте Тихое под харьковским Волчанском, что вынудило ВСУ, понеся потери, отступить, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T06:08:00+03:00
2025-05-28T06:08:00+03:00
2025-05-28T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 28 мая – РИА Новости. Российские войска сделали рывок в населенном пункте Тихое под харьковским Волчанском, что вынудило ВСУ, понеся потери, отступить, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После огневого налета на позиции ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) наши передовые подразделения совершили рывок в населенном пункте Тихое, расположенном северо-западнее Волчанска. В ходе боестолкновения украинские боевики утратили занимаемые позиции и, понеся потери, отступили в район Волчанских Хуторов", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Марочко рассказал о рывке ВС России под Волчанском
Марочко: ВС России совершили рывок в населенном пункте Тихое под Волчанском