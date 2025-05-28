https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019470770.html

Марочко рассказал о рывке ВС России под Волчанском

Марочко рассказал о рывке ВС России под Волчанском - РИА Новости, 28.05.2025

Марочко рассказал о рывке ВС России под Волчанском

Российские войска сделали рывок в населенном пункте Тихое под харьковским Волчанском, что вынудило ВСУ, понеся потери, отступить, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T06:08:00+03:00

2025-05-28T06:08:00+03:00

2025-05-28T06:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 28 мая – РИА Новости. Российские войска сделали рывок в населенном пункте Тихое под харьковским Волчанском, что вынудило ВСУ, понеся потери, отступить, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После огневого налета на позиции ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) наши передовые подразделения совершили рывок в населенном пункте Тихое, расположенном северо-западнее Волчанска. В ходе боестолкновения украинские боевики утратили занимаемые позиции и, понеся потери, отступили в район Волчанских Хуторов", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, волчанск, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф