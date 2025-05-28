Рейтинг@Mail.ru
Шойгу объяснил, зачем Запад давит на Республику Сербскую БиГ - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/shoygu-2019587277.html
Шойгу объяснил, зачем Запад давит на Республику Сербскую БиГ
Шойгу объяснил, зачем Запад давит на Республику Сербскую БиГ - РИА Новости, 28.05.2025
Шойгу объяснил, зачем Запад давит на Республику Сербскую БиГ
Целью давления Запада на Республику Сербскую Боснии и Герцеговины является отстранение от власти патриотических сил, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:22:00+03:00
2025-05-28T16:22:00+03:00
в мире
россия
республика сербская
босния и герцеговина
сергей шойгу
милорад додик
запад
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019496250_0:40:3098:1783_1920x0_80_0_0_1b242a6203498483c9acf4aaf381a2ba.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Целью давления Запада на Республику Сербскую Боснии и Герцеговины является отстранение от власти патриотических сил, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Видим, какое давление оказывается Западом на Республику Сербскую, вас лично, ваших соратников и членов семьи. Цель такой политики ясна - отстранение ведомых вами патриотических сил от власти", - сказал Шойгу на встрече с президентом республики Милорадом Додиком. Он отметил, что Россия рассматривает вынесенный Додику приговор как элемент развернутой кампании против Республики Сербской и сербского народа в целом. Самостоятельная позиция республики и нежелание подчиняться влиянию извне мешают западной неоколониальной стратегии по обеспечению тотального контроля в регионе, подчеркнул Шойгу. "Продолжим поддерживать Республику Сербскую. Нацелены на всемерное содействие её развитию на основе уважения дейтонских принципов суверенитета, территориальной целостности, равноправия трёх государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями", - добавил секретарь Совбеза РФ. Способствовать этому, по его словам, призвано открытое 11 июня 2024 года в Баня-Луке отделение посольства РФ в Боснии и Герцеговине. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
https://ria.ru/20250512/dodik-2016407950.html
https://ria.ru/20250511/dodik--2016309306.html
россия
республика сербская
босния и герцеговина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019496250_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_fe26ed5f19166a94c6ebd2ccc80cce85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, республика сербская, босния и герцеговина, сергей шойгу, милорад додик, запад, евросоюз
В мире, Россия, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Сергей Шойгу, Милорад Додик, Запад, Евросоюз
Шойгу объяснил, зачем Запад давит на Республику Сербскую БиГ

Шойгу заявил, что Запад давит на РС БиГ, чтобы отстранить патриотов от власти

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Целью давления Запада на Республику Сербскую Боснии и Герцеговины является отстранение от власти патриотических сил, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Видим, какое давление оказывается Западом на Республику Сербскую, вас лично, ваших соратников и членов семьи. Цель такой политики ясна - отстранение ведомых вами патриотических сил от власти", - сказал Шойгу на встрече с президентом республики Милорадом Додиком.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Президент Республики Сербской БиГ высказался об СВО
12 мая, 04:14
Он отметил, что Россия рассматривает вынесенный Додику приговор как элемент развернутой кампании против Республики Сербской и сербского народа в целом. Самостоятельная позиция республики и нежелание подчиняться влиянию извне мешают западной неоколониальной стратегии по обеспечению тотального контроля в регионе, подчеркнул Шойгу.
"Продолжим поддерживать Республику Сербскую. Нацелены на всемерное содействие её развитию на основе уважения дейтонских принципов суверенитета, территориальной целостности, равноправия трёх государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями", - добавил секретарь Совбеза РФ.
Способствовать этому, по его словам, призвано открытое 11 июня 2024 года в Баня-Луке отделение посольства РФ в Боснии и Герцеговине.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Додик рассказал, когда пригласит Путина в Баня-Луку
11 мая, 10:08
 
В миреРоссияРеспублика СербскаяБосния и ГерцеговинаСергей ШойгуМилорад ДодикЗападЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала