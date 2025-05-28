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Шойгу объяснил, зачем Запад давит на Республику Сербскую БиГ
Шойгу объяснил, зачем Запад давит на Республику Сербскую БиГ - РИА Новости, 28.05.2025
Шойгу объяснил, зачем Запад давит на Республику Сербскую БиГ
Целью давления Запада на Республику Сербскую Боснии и Герцеговины является отстранение от власти патриотических сил, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:22:00+03:00
2025-05-28T16:22:00+03:00
2025-05-28T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Целью давления Запада на Республику Сербскую Боснии и Герцеговины является отстранение от власти патриотических сил, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Видим, какое давление оказывается Западом на Республику Сербскую, вас лично, ваших соратников и членов семьи. Цель такой политики ясна - отстранение ведомых вами патриотических сил от власти", - сказал Шойгу на встрече с президентом республики Милорадом Додиком. Он отметил, что Россия рассматривает вынесенный Додику приговор как элемент развернутой кампании против Республики Сербской и сербского народа в целом. Самостоятельная позиция республики и нежелание подчиняться влиянию извне мешают западной неоколониальной стратегии по обеспечению тотального контроля в регионе, подчеркнул Шойгу. "Продолжим поддерживать Республику Сербскую. Нацелены на всемерное содействие её развитию на основе уважения дейтонских принципов суверенитета, территориальной целостности, равноправия трёх государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями", - добавил секретарь Совбеза РФ. Способствовать этому, по его словам, призвано открытое 11 июня 2024 года в Баня-Луке отделение посольства РФ в Боснии и Герцеговине. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
https://ria.ru/20250512/dodik-2016407950.html
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в мире, россия, республика сербская, босния и герцеговина, сергей шойгу, милорад додик, запад, евросоюз
В мире, Россия, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Сергей Шойгу, Милорад Додик, Запад, Евросоюз
Шойгу объяснил, зачем Запад давит на Республику Сербскую БиГ
Шойгу заявил, что Запад давит на РС БиГ, чтобы отстранить патриотов от власти