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Шойгу отметил стремление России и КНДР к расширению сотрудничества - РИА Новости, 28.05.2025
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14:28 28.05.2025 (обновлено: 15:31 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/shojgu-2019557452.html
Шойгу отметил стремление России и КНДР к расширению сотрудничества
Шойгу отметил стремление России и КНДР к расширению сотрудничества - РИА Новости, 28.05.2025
Шойгу отметил стремление России и КНДР к расширению сотрудничества
Доверительные отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном отражают взаимное стремление обеих стран к дальнейшему... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:28:00+03:00
2025-05-28T15:31:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
москва
сергей шойгу
владимир путин
ким чен ын
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Доверительные отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном отражают взаимное стремление обеих стран к дальнейшему расширению обоюдовыгодного сотрудничества, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Установившиеся доверительные отношения между лидерами России и КНДР отражают взаимное стремление наших стран и народов к дальнейшему расширению обоюдовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки, придают импульс развитию двустороннего политического диалога и кооперации в практической области", - сказал Шойгу в ходе встречи с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ в Москве в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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россия, кндр (северная корея), москва, сергей шойгу, владимир путин, ким чен ын, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Москва, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Ким Чен Ын, В мире
Шойгу отметил стремление России и КНДР к расширению сотрудничества

Шойгу: отношения России и КНДР отражают стремление к расширению сотрудничества

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ во время встречи. 28 мая 2025
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ во время встречи. 28 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ во время встречи. 28 мая 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Доверительные отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном отражают взаимное стремление обеих стран к дальнейшему расширению обоюдовыгодного сотрудничества, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Установившиеся доверительные отношения между лидерами России и КНДР отражают взаимное стремление наших стран и народов к дальнейшему расширению обоюдовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки, придают импульс развитию двустороннего политического диалога и кооперации в практической области", - сказал Шойгу в ходе встречи с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ в Москве в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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РоссияКНДР (Северная Корея)МоскваСергей ШойгуВладимир ПутинКим Чен ЫнВ мире
 
 
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