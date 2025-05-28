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Шойгу отметил стремление России и КНДР к расширению сотрудничества
Шойгу отметил стремление России и КНДР к расширению сотрудничества - РИА Новости, 28.05.2025
Шойгу отметил стремление России и КНДР к расширению сотрудничества
Доверительные отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном отражают взаимное стремление обеих стран к дальнейшему... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:28:00+03:00
2025-05-28T14:28:00+03:00
2025-05-28T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Доверительные отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном отражают взаимное стремление обеих стран к дальнейшему расширению обоюдовыгодного сотрудничества, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Установившиеся доверительные отношения между лидерами России и КНДР отражают взаимное стремление наших стран и народов к дальнейшему расширению обоюдовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки, придают импульс развитию двустороннего политического диалога и кооперации в практической области", - сказал Шойгу в ходе встречи с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ в Москве в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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Россия, КНДР (Северная Корея), Москва, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Ким Чен Ын, В мире
Шойгу отметил стремление России и КНДР к расширению сотрудничества
Шойгу: отношения России и КНДР отражают стремление к расширению сотрудничества