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Шойгу отметил стремление России и КНДР к расширению сотрудничества

Шойгу отметил стремление России и КНДР к расширению сотрудничества - РИА Новости, 28.05.2025

Шойгу отметил стремление России и КНДР к расширению сотрудничества

Доверительные отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном отражают взаимное стремление обеих стран к дальнейшему... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:28:00+03:00

2025-05-28T14:28:00+03:00

2025-05-28T15:31:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

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сергей шойгу

владимир путин

ким чен ын

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Доверительные отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном отражают взаимное стремление обеих стран к дальнейшему расширению обоюдовыгодного сотрудничества, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Установившиеся доверительные отношения между лидерами России и КНДР отражают взаимное стремление наших стран и народов к дальнейшему расширению обоюдовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки, придают импульс развитию двустороннего политического диалога и кооперации в практической области", - сказал Шойгу в ходе встречи с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ в Москве в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

https://ria.ru/20250520/kndr-2017970639.html

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россия, кндр (северная корея), москва, сергей шойгу, владимир путин, ким чен ын, в мире