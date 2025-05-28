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Россия защищает себя и международное право, заявил Додик - РИА Новости, 28.05.2025
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17:04 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/rossiya-2019599786.html
Россия защищает себя и международное право, заявил Додик
Россия защищает себя и международное право, заявил Додик - РИА Новости, 28.05.2025
Россия защищает себя и международное право, заявил Додик
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что РФ, проводя СВО, защищает себя и международное право и способствует... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:04:00+03:00
2025-05-28T17:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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москва
сша
милорад додик
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дональд трамп
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БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что РФ, проводя СВО, защищает себя и международное право и способствует созданию свободного мира. Додик участвует в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве. Накануне он сообщил, что навязывание Западом решений другим странам и нациям показало себя безуспешной концепцией, в том числе в БиГ. "Республика Сербская терпит давление из-за невведения санкций в отношении России, но ценит дружбу Москвы и никогда не введет против нее санкции (не поддержит их на уровне БиГ – ред.). Россия – ведущая страна, специальной военной операцией она защищает себя и международное право и борется против навязываемой системы. Россия не только снижает экспансию НАТО, но и создает свободный мир", - написал Додик в соцсети Х по итогам выступления на форуме. Он добавил, что победа на выборах в США президента Дональда Трампа способствует более уравновешенному мировому порядку. МИД РФ сообщил ранее, что президент РС БиГ подтвердил свое участие в форуме, у секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу с ним запланирована двусторонняя беседа. Додик 21 мая выступил со специальным обращением к депутатам Народной Скупщины (парламента) РС БиГ в связи с годовщиной подписания в 1995 году мирного Дейтонского соглашения, определившего нынешнюю структуру БиГ. Юбилейный год совпал с обострением разногласий между политическим Сараево и Западом с официальной Баня-Лукой. В своем выступлении на встрече президент РС БиГ подчеркнул, что Россия защищает международное право, в том числе в Совбезе ООН, отстаивает принцип невмешательства во внутренние дела других стран, поэтому Республика Сербская является ее партнером и продолжает сотрудничество Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.
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россия, москва, сша, милорад додик, сергей шойгу, дональд трамп, нато, оон, снг, в мире, форум по международной безопасности в москве — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, США, Милорад Додик, Сергей Шойгу, Дональд Трамп, НАТО, ООН, СНГ, В мире, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Россия защищает себя и международное право, заявил Додик

Додик: проводя СВО, Россия защищает себя и борется против навязываемой системы

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что РФ, проводя СВО, защищает себя и международное право и способствует созданию свободного мира.
Додик участвует в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве. Накануне он сообщил, что навязывание Западом решений другим странам и нациям показало себя безуспешной концепцией, в том числе в БиГ.
Президент Республики Сербской Милорад Додик благодарит агентство Sputnik - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Вчера, 14:05
"Республика Сербская терпит давление из-за невведения санкций в отношении России, но ценит дружбу Москвы и никогда не введет против нее санкции (не поддержит их на уровне БиГ – ред.). Россия – ведущая страна, специальной военной операцией она защищает себя и международное право и борется против навязываемой системы. Россия не только снижает экспансию НАТО, но и создает свободный мир", - написал Додик в соцсети Х по итогам выступления на форуме.
Он добавил, что победа на выборах в США президента Дональда Трампа способствует более уравновешенному мировому порядку.
МИД РФ сообщил ранее, что президент РС БиГ подтвердил свое участие в форуме, у секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу с ним запланирована двусторонняя беседа.
Додик 21 мая выступил со специальным обращением к депутатам Народной Скупщины (парламента) РС БиГ в связи с годовщиной подписания в 1995 году мирного Дейтонского соглашения, определившего нынешнюю структуру БиГ. Юбилейный год совпал с обострением разногласий между политическим Сараево и Западом с официальной Баня-Лукой.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Шойгу объяснил, зачем Запад давит на Республику Сербскую БиГ
Вчера, 16:22
В своем выступлении на встрече президент РС БиГ подчеркнул, что Россия защищает международное право, в том числе в Совбезе ООН, отстаивает принцип невмешательства во внутренние дела других стран, поэтому Республика Сербская является ее партнером и продолжает сотрудничество
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Анти-Мюнхен: в Москве собираются 120 секретарей Совбезов
26 мая, 13:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваСШАМилорад ДодикСергей ШойгуДональд ТрампНАТОООНСНГВ миреФорум по международной безопасности в Москве — 2025
 
 
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