https://ria.ru/20250528/rossiya-2019599786.html

Россия защищает себя и международное право, заявил Додик

Россия защищает себя и международное право, заявил Додик - РИА Новости, 28.05.2025

Россия защищает себя и международное право, заявил Додик

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что РФ, проводя СВО, защищает себя и международное право и способствует... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:04:00+03:00

2025-05-28T17:04:00+03:00

2025-05-28T17:04:00+03:00

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БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что РФ, проводя СВО, защищает себя и международное право и способствует созданию свободного мира. Додик участвует в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве. Накануне он сообщил, что навязывание Западом решений другим странам и нациям показало себя безуспешной концепцией, в том числе в БиГ. "Республика Сербская терпит давление из-за невведения санкций в отношении России, но ценит дружбу Москвы и никогда не введет против нее санкции (не поддержит их на уровне БиГ – ред.). Россия – ведущая страна, специальной военной операцией она защищает себя и международное право и борется против навязываемой системы. Россия не только снижает экспансию НАТО, но и создает свободный мир", - написал Додик в соцсети Х по итогам выступления на форуме. Он добавил, что победа на выборах в США президента Дональда Трампа способствует более уравновешенному мировому порядку. МИД РФ сообщил ранее, что президент РС БиГ подтвердил свое участие в форуме, у секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу с ним запланирована двусторонняя беседа. Додик 21 мая выступил со специальным обращением к депутатам Народной Скупщины (парламента) РС БиГ в связи с годовщиной подписания в 1995 году мирного Дейтонского соглашения, определившего нынешнюю структуру БиГ. Юбилейный год совпал с обострением разногласий между политическим Сараево и Западом с официальной Баня-Лукой. В своем выступлении на встрече президент РС БиГ подчеркнул, что Россия защищает международное право, в том числе в Совбезе ООН, отстаивает принцип невмешательства во внутренние дела других стран, поэтому Республика Сербская является ее партнером и продолжает сотрудничество Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.

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https://ria.ru/20250528/shoygu-2019587277.html

https://ria.ru/20250526/myunkhen-2019098498.html

россия

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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