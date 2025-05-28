Россия защищает себя и международное право, заявил Додик
Додик: проводя СВО, Россия защищает себя и борется против навязываемой системы
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что РФ, проводя СВО, защищает себя и международное право и способствует созданию свободного мира.
"Республика Сербская терпит давление из-за невведения санкций в отношении России, но ценит дружбу Москвы и никогда не введет против нее санкции (не поддержит их на уровне БиГ – ред.). Россия – ведущая страна, специальной военной операцией она защищает себя и международное право и борется против навязываемой системы. Россия не только снижает экспансию НАТО, но и создает свободный мир", - написал Додик в соцсети Х по итогам выступления на форуме.
Он добавил, что победа на выборах в США президента Дональда Трампа способствует более уравновешенному мировому порядку.
МИД РФ сообщил ранее, что президент РС БиГ подтвердил свое участие в форуме, у секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу с ним запланирована двусторонняя беседа.
Додик 21 мая выступил со специальным обращением к депутатам Народной Скупщины (парламента) РС БиГ в связи с годовщиной подписания в 1995 году мирного Дейтонского соглашения, определившего нынешнюю структуру БиГ. Юбилейный год совпал с обострением разногласий между политическим Сараево и Западом с официальной Баня-Лукой.
В своем выступлении на встрече президент РС БиГ подчеркнул, что Россия защищает международное право, в том числе в Совбезе ООН, отстаивает принцип невмешательства во внутренние дела других стран, поэтому Республика Сербская является ее партнером и продолжает сотрудничество
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.