https://ria.ru/20250528/rossija-2019569199.html
Россия вместе с КНДР сражаются за новый миропорядок, заявил Шойгу
Россия вместе с КНДР сражаются за новый миропорядок, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.05.2025
Россия вместе с КНДР сражаются за новый миропорядок, заявил Шойгу
Россия вместе с народом КНДР в одном окопе сражаются за строительство нового многополярного миропорядка, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:27:00+03:00
2025-05-28T15:27:00+03:00
2025-05-28T15:27:00+03:00
безопасность
россия
кндр (северная корея)
курская область
сергей шойгу
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия вместе с народом КНДР в одном окопе сражаются за строительство нового многополярного миропорядка, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. "Для нас чрезвычайно важно, что корейский народ встал на нашу сторону - мы вместе в одном окопе не только защищаем свой суверенитет и достоинство, но и сражаемся за строительство нового многополярного мирового порядка", - сказал Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. По его словам, такое боевое товарищество РФ и КНДР с честью продолжает славные традиции дедов и прадедов, сокрушивших японский милитаризм. "Отдельную благодарность хочу выразить за подвиг корейских военных, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную родину", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20250429/rossiya-2013930481.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, кндр (северная корея), курская область, сергей шойгу, форум по международной безопасности в москве — 2025
Безопасность, Россия, КНДР (Северная Корея), Курская область, Сергей Шойгу, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Россия вместе с КНДР сражаются за новый миропорядок, заявил Шойгу
Шойгу: Россия с КНДР в одном окопе сражаются за новый многополярный миропорядок