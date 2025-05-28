https://ria.ru/20250528/rossija-2019569199.html

Россия вместе с КНДР сражаются за новый миропорядок, заявил Шойгу

Россия вместе с КНДР сражаются за новый миропорядок, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.05.2025

Россия вместе с КНДР сражаются за новый миропорядок, заявил Шойгу

Россия вместе с народом КНДР в одном окопе сражаются за строительство нового многополярного миропорядка, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:27:00+03:00

2025-05-28T15:27:00+03:00

2025-05-28T15:27:00+03:00

безопасность

россия

кндр (северная корея)

курская область

сергей шойгу

форум по международной безопасности в москве — 2025

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия вместе с народом КНДР в одном окопе сражаются за строительство нового многополярного миропорядка, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. "Для нас чрезвычайно важно, что корейский народ встал на нашу сторону - мы вместе в одном окопе не только защищаем свой суверенитет и достоинство, но и сражаемся за строительство нового многополярного мирового порядка", - сказал Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. По его словам, такое боевое товарищество РФ и КНДР с честью продолжает славные традиции дедов и прадедов, сокрушивших японский милитаризм. "Отдельную благодарность хочу выразить за подвиг корейских военных, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную родину", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20250429/rossiya-2013930481.html

россия

кндр (северная корея)

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, кндр (северная корея), курская область, сергей шойгу, форум по международной безопасности в москве — 2025